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Kataryna: Mentzen boleśnie przekonał się, czym kończy się fascynacja AfD

Fabian Keubel: „Afroamerykanie Europy znów odgrywają ofiary. A ponieważ zupełnie brakuje im poczucia godności i prawdziwej wielkości, to nawet im nie wstyd. Czy powinniśmy im podarować paczkę chusteczek w ramach reparacji? Mam nadzieję, że te wiecznie użalające się nad sobą, zawodowe »ofiary« przynajmniej miło spędziły dzień w Berlinie”.

Publikacja: 06.08.2026 13:02

Sławomir Mentzen pod Bramą Branderburską w Berlinie w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Sławomir Mentzen pod Bramą Branderburską w Berlinie w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Foto: X / Sławomir Mentzen

Katarzyna Sadło

Tak niemiecki polityk skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec (AfD) skomentował happening Sławomira Mentzena, który w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego demonstrował pod Bramą Brandenburską z transparentem przypominającym liczbę ofiar stłumionego przez Niemców wolnościowego zrywu. Swojemu partyjnemu koledze wtórował Tomasz Froelich – niemiecki europoseł polskiego pochodzenia, który tak dobrze udaje w prawicowych mediach przyjaciela Polski, że na antyniemieckiej prawicy jest od lat traktowany jako „dobry Niemiec” i nawet bywał gościem na politycznych imprezach Mentzena. Niestety, ulubiony Niemiec polskiej prawicy też nie wytrzymał wypominania Niemcom wojennych zbrodni. „Ci, którzy upamiętniają ofiary własnej stolicy, nie powinni tego robić w stolicy obcej. W ten sposób upamiętnienie szybko przeradza się w prowokację pozbawioną jakiejkolwiek wartości politycznej – zaledwie dla kilku kliknięć i lajków. W Rzymie rób to, co Rzymianie” – napisał Froelich, najwyraźniej bardziej oburzony miejscem, które Mentzen wybrał na wypomnienie Niemcom zbrodni, niż tym, co jego partyjny kolega powiedział o Polakach.

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