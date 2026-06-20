Leki zaliczane do agonistów receptora peptydu glukagonopodobnego-1 (GLP-1 RA) są powszechnie stosowane w leczeniu cukrzycy i otyłości, ale badania wykazały, że mogą również wpływać na inne zachowania, takie jak wspieranie kontroli impulsów i ograniczanie używania substancji psychoaktywnych oraz spożycia alkoholu. Dzieje się to poprzez potencjalną interakcję z mózgowymi systemami nagrody i stresu.

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Naukowcy z Rutgers University przeanalizowali dane z reprezentatywnego badania przeprowadzonego w USA w 2025 r. i obejmującego 821 dorosłych, którzy kiedykolwiek stosowali leki GLP-1 RA.

Leki GLP-1 a przemoc. Naukowcy zauważyli nieoczekiwany związek

Jak się okazało, chociaż impulsywność i spożywanie alkoholu były silnie związane z popełnianiem przestępstw z użyciem przemocy, powiązania te były znacznie słabsze wśród obecnych użytkowników GLP-1 RA w porównaniu z byłymi użytkownikami.

Nawet gdy osoba stosująca GLP-1 RA spożywała alkohol lub działała impulsywnie, prawdopodobieństwo eskalacji w kierunku popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy było mniejsze.

Dokładniejsze analizy wykazały szczególnie dużą spójność w odniesieniu do impulsywności, ale mniejszą w przypadku spożywania alkoholu.

– W miarę jak leki GLP-1 stają się coraz bardziej powszechne, zrozumienie ich szerszego wpływu na zachowanie staje się ważnym zagadnieniem zdrowia publicznego i kryminologii, które wymaga wnikliwych badań – powiedział autor korespondencyjny, dr Daniel C. Semenza z Rutgers University.