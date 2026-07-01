Od uruchomienia e-recepty w 2020 r., wykupując kolejne opakowania jednego leku, należało wrócić do tej samej apteki.

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Część aptek już realizuje dzielone recepty. MZ udostępniło aplikację z mapą i listą

Jak wyjaśniła wiceszefowa MZ Katarzyna Kacperczyk na środowym spotkaniu z dziennikarzami, od 1 lipca 2026 r., jeśli lekarz przepisał kilka opakowań danego leku, pierwsze z nich możemy kupić w jednej aptece, a kolejne dokupować stopniowo – albo w tej samej placówce, albo w każdej innej, która dołączyła już do programu.

Kacperczyk powiedziała, że już w pierwszym dniu zainteresowanie nowym narzędziem jest ogromne.

– Mechanizm wdraża już praktycznie 7200 aptek. Oznacza to, że ponad 60 proc. placówek w Polsce oferuje możliwość dzielenia recept. Część punktów potrzebuje jeszcze kilku dni lub tygodni na dostosowanie swoich systemów teleinformatycznych, dlatego liczymy na wyrozumiałość pacjentów – sprecyzowała.

Aby ułatwić pacjentom adaptację do nowych przepisów w pierwszych tygodniach, Ministerstwo Zdrowia udostępniło na swojej stronie internetowej specjalną aplikację z mapą oraz listą aptek, które już realizują dzielone recepty. Warto również pytać o tę możliwość bezpośrednio u farmaceutów.

Przystąpienie do programu jest dla aptek dobrowolne. Deklaracje od placówek przyjmuje Centrum e-zdrowia.