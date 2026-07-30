Jesień i zima były dla wielu firm czasem stresującym ze względu na wdrażanie obowiązkowego e-fakturowania. Skrót KSeF rozwijano na wiele sposobów, w tym także wulgarnych. Brało się to czasem ze strachu przed nowym, nieznanym obowiązkiem, ale często też z trudności w przebudowie systemów informatycznych i księgowych. Dziś wielu przedsiębiorców uważa, że Krajowy System e-Faktur ostatecznie pomógł im w zarządzaniu różnymi danymi w firmie. Jednak bez stresu i kosztów się nie obyło.

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Kosztowne wdrażanie JPK_CIT

Teraz podobne trudności przeżywają spółki zobowiązane do składania elektronicznych raportów dotyczących podatku dochodowego. Znów konieczne jest kosztowne dostosowanie firmowych systemów informatycznych, zwłaszcza księgowych, by wygenerować raport dla fiskusa, zwany JPK_CIT. To nawet bardziej skomplikowana sprawa niż e-fakturowanie.

Niedawno publikowane wyniki sondażu wśród przedsiębiorców zobowiązanych do składania takich raportów pokazały, że aż 60 proc. z nich nie jest gotowych do wypełnienia nowego obowiązku. Jako przyczynę często wskazywali to, że nałożono na nich w niemal tym samym czasie zbyt wiele obowiązków. Bo oprócz wdrażania KSeF było jeszcze coroczne przygotowywanie bilansów czy też audytów. Nic więc dziwnego, że elektronizacja dla celów fiskusa zeszła na dalszy plan.

I co ciekawe – przedsiębiorcy i ich księgowi nie zawsze narzekają na to, że JPK_CIT, będący swoistym ujednoliceniem kont księgowych, ułatwia pracę fiskalnym kontrolerom. Bo owszem, ułatwi i pozwoli sprawniej wynajdywać nieprawidłowości. Ale na razie większym bólem głowy jest konieczność realizacji w jednym czasie wielu obowiązków naraz. Co w zamian? Niestety, na zwrot kosztów przedsiębiorcy nie mogą liczyć.

Na dłuższą metę na wynalazkach typu KSeF czy JPK_CIT pewnie skorzystają zarówno fiskus, jak i przedsiębiorcy. Tylko czy unowocześnianie musi być tak pośpieszne, stresujące i dokonywane niemal jednocześnie na wielu polach? Przedsiębiorcy się na ten temat wypowiedzą i to nie tylko w badaniu ankieterskim. Przy wyborach także.