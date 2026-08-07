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97 proc. poparcia dla Demokratów w Waszyngtonie to już niebezpieczny trend

Liberalni Żydzi słyną w USA z niechęci do Izraela i mają skłonność do głosowania przeciwko swoim interesom.

Publikacja: 07.08.2026 13:03

Waszyngton

Waszyngton

Foto: AdobeStock

Irena Lasota

Mam temaciki, które same nie nadają się na felieton, ale zebrane razem pasują w sam raz na środek lata. Żeby było ciekawiej, każdy akapit będzie się zaczynał frazą całkowicie zbędną, którą spisałam z różnych mów polityków i osób za takich się uważających.

„Chciałabym więc zacząć po prostu, od razu, bez żadnego wstępu” – od Waszyngtonu, w którym mieszkam. Można, w prosty sposób, jak zauważyła moja przyjaciółka, zorientować się w cenach domów i prestiżu różnych części miasta. Wystarczy spojrzeć na faunę: w biednych dzielnicach hasają szczury, w średnio zamożnych – wiewiórki, a w najbogatszych – króliki.

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