Rozgłośnia podaje, że polscy prokuratorzy skierowali do francuskiej prokuratury tzw. europejski nakaz dochodzeniowy. W jego ramach chcą uzyskać dokumentację i dowody zgromadzone we francuskim śledztwie dotyczącym nieżyjącego już agenta modelek Jean-Luca Brunela i osób z nim współpracujących.

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W tej sprawie śledczy z obu krajów mieli się spotkać w czerwcu w siedzibie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust), a polski wniosek został już częściowo zrealizowany.

Jean-Luca Brunel w 2022 r. popełnił w paryskim więzieniu samobójstwo.

Polskie wątki w sprawie afery Epsteina

Przypomnijmy, iż w styczniu Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych opublikował ponad trzy miliony stron dokumentów – a także ponad 2000 filmów i 180 000 zdjęć – z akt spraw dotyczących Jeffreya Epsteina, nieżyjącego amerykańskiego finansisty, oskarżonego o handel seksualny. Pliki zamieszczone na stronie internetowej resortu obejmują część z kilku milionów stron dokumentacji, które – jak twierdzą urzędnicy – zostały wstrzymane przed pierwotnym udostępnieniem w grudniu ub.r.

Dokumenty zostały ujawnione na mocy ustawy o przejrzystości akt Epsteina, uchwalonej po miesiącach nacisków społecznych i politycznych. Nałożyła ona na administrację obowiązek ujawnienia akt w sprawie finansisty.

Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, w sprawie pojawiają się także wątki polskie. W udostępnionych dokumentach znalazły się między innymi nazwiska dwóch polskich modelek – Mariany Idźkowskiej i Sandry Kubickiej – a także Wojciecha Fibaka, uznawanego za jednego z najlepszych polskich tenisistów w historii. Chodzi także o dwoje współpracowników Epsteina: Janusza Banasiaka i Adriannę Ross-Mucińską.

Po ujawnieniu dokumentów premier Donald Tusk poinformował o powołaniu zespołu analitycznego. Szef rządu nazwał wówczas Jeffreya Epsteina „organizatorem szatańskiego kręgu” i zapewnił, że „w Polsce nie będziemy udawali, że nic się nie stało”. W marcu Prokuratura Krajowa ogłosiła wszczęcie śledztwa w sprawie handlu ludźmi w polskim wątku afery.

W 2019 r. finansista Jeffrey Epstein, który skazany został za wykorzystywanie seksualne nieletnich dziewcząt i handel kobietami w celu wykorzystywania seksualnego, popełnił w areszcie samobójstwo.