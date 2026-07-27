W styczniu Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych opublikował ponad trzy miliony stron dokumentów – a także ponad 2000 filmów i 180 000 zdjęć – z akt spraw dotyczących Jeffreya Epsteina, nieżyjącego amerykańskiego finansisty, oskarżonego o handel seksualny.
Rozgłośnia podaje, że polscy prokuratorzy skierowali do francuskiej prokuratury tzw. europejski nakaz dochodzeniowy. W jego ramach chcą uzyskać dokumentację i dowody zgromadzone we francuskim śledztwie dotyczącym nieżyjącego już agenta modelek Jean-Luca Brunela i osób z nim współpracujących.
W tej sprawie śledczy z obu krajów mieli się spotkać w czerwcu w siedzibie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust), a polski wniosek został już częściowo zrealizowany.
Jean-Luca Brunel w 2022 r. popełnił w paryskim więzieniu samobójstwo.
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Prokuratura Krajowa poinformowała w środę o wszczęciu śledztwa w sprawie handlu ludźmi w polskim wątku tzw. afery Epsteina.
Przypomnijmy, iż w styczniu Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych opublikował ponad trzy miliony stron dokumentów – a także ponad 2000 filmów i 180 000 zdjęć – z akt spraw dotyczących Jeffreya Epsteina, nieżyjącego amerykańskiego finansisty, oskarżonego o handel seksualny. Pliki zamieszczone na stronie internetowej resortu obejmują część z kilku milionów stron dokumentacji, które – jak twierdzą urzędnicy – zostały wstrzymane przed pierwotnym udostępnieniem w grudniu ub.r.
Dokumenty zostały ujawnione na mocy ustawy o przejrzystości akt Epsteina, uchwalonej po miesiącach nacisków społecznych i politycznych. Nałożyła ona na administrację obowiązek ujawnienia akt w sprawie finansisty.
Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, w sprawie pojawiają się także wątki polskie. W udostępnionych dokumentach znalazły się między innymi nazwiska dwóch polskich modelek – Mariany Idźkowskiej i Sandry Kubickiej – a także Wojciecha Fibaka, uznawanego za jednego z najlepszych polskich tenisistów w historii. Chodzi także o dwoje współpracowników Epsteina: Janusza Banasiaka i Adriannę Ross-Mucińską.
Po ujawnieniu dokumentów premier Donald Tusk poinformował o powołaniu zespołu analitycznego. Szef rządu nazwał wówczas Jeffreya Epsteina „organizatorem szatańskiego kręgu” i zapewnił, że „w Polsce nie będziemy udawali, że nic się nie stało”. W marcu Prokuratura Krajowa ogłosiła wszczęcie śledztwa w sprawie handlu ludźmi w polskim wątku afery.
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