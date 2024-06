We wrześniu 2023 r. Wasyl Zwarycz został pilnie wezwany do MSZ - strona polska przekazała mu wówczas "zdecydowany protest" wobec wypowiedzi prezydenta Ukrainy na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ "o tym, jakoby część państw UE pozorowała solidarność, jednocześnie pośrednio wspierając Rosję". "Wiceszef MSZ wskazał, że w stosunku do Polski jest to teza nieprawdziwa, a ponadto szczególnie nieuprawniona wobec naszego kraju, wspomagającego Ukrainę od pierwszych dni wojny" - podał wówczas resort spraw zagranicznych.