- Dziś prezydent Karol Nawrocki wydał trzy postanowienia w zakresie zastosowania prawa łaski - poinformował Kotecki. Przekazał, że pierwszy przypadek dotyczy darowania kary pozbawienia wolności. Osoba, która została objęta prawem łaski - mówił - popełniła przestępstwo z art. 212 par. 2 Kodeksu karnego, czyli zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania. 

Nie ujawniono kogo objęło prezydenckie prawo łaski z 3 sierpnia.  Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz na konferencji prasowej powiedział, że zgodnie z utartą praktyką, Kancelaria Prezydenta nie informuje, kogo dotyczą ułaskawienia.  

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Mówiąc o motywach pierwszego ułaskawienia, prezydencki minister wskazał na względy humanitarne, w tym podeszły wiek skazanego oraz pogarszający się w związku z tym stan zdrowia, ustabilizowany tryb życia, zasady sprawiedliwości oraz racjonalności, incydentalny charakter czynu a także ponadprzeciętnymi zasługami m.in. na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

Ułaskawienie to może dotyczyć Adama Borowskiego, działacza opozycji demokratycznej, który został skazany na sześć miesięcy pozbawienia wolności za zniesławienie adwokata i posła KO Romana Giertycha. Borowski został odznaczony w 2006 roku przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

Nawrocki darował karę zakazu wstępu na imprezy masowe

W drugim przypadku - mówił Kotecki - postępowanie ułaskawieniowe zostało wszczęte na żądanie prezydenta, a prawo łaski zastosowano przez darowanie środka karnego - zakazu wstępu na imprezy masowe, i zarządzono zatarcie skazania.

Osoba ta, jak przekazał Kotecki, była skazana z art. 54. ust 2 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, czyli przebywanie w czasie trwania masowej imprezy sportowej w miejscu innym niż wskazane na bilecie wstępu. Wśród motywów ułaskawienia, zaznaczył prezydencki minister, były m.in. pozytywna opinia środowiskowa i incydentalny charakter czynu.

Opis czynu i orzeczonej wobec osoby ułaskawionej kary może wskazywać na „Starucha” - nieformalnego szefa najzagorzalszych kibiców Legii Warszawa. Sąd w Lublinie skazał go we wrześniu 2025 r. za "przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności" w czasie meczu z Motorem Lublin w marcu 2025 r. Za ten czyn „Staruch” dostał dwuletni zakaz stadionowy.  

Trzecie prawo łaski jest na wniosek PG Waldemara Żurka

W trzecim przypadku, mówił Kotecki, doszło do rozpoznania dwóch wniosków Prokuratora Generalnego, a pozytywne opinie w sprawie wydał zarówno sąd pierwszej, jak i drugiej instancji. Jak dodał, prezydent zastosował prawo łaski poprzez warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary dożywotniego pozbawienia wolności na okres próby 5 lat, z ustanowieniem dozoru kuratora sądowego. Osoba ta została skazana za zabójstwo z rozbojem i rozbój.

Prawdopodobnie chodzi o Piotra Pytla, skazanego w Niemczech na dożywocie za zabójstwo, którego nie popełnił. Pytel odbył blisko 22 lata kary więzienia. Na wolność wyszedł 22 czerwca 2026 r., gdy prokurator generalny Waldemar Żurek zarządził mu przerwę w obywaniu kary do czasu zakończenia procedury w sprawie jego ułaskawienia.

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Mateusz Kotecki przekazał, że dotąd prezydent Nawrocki zastosował prawo łaski wobec siedmiu osób, a odmówił zastosowania go wobec pięciu osób.