Czy Republika ma szansę wygrać z Jerzym Owsiakiem sprawę o utratę reklam? Telewizja Republika miałaby raczej małe szanse na pociągnięcie do odpowiedzialności szefa WOŚP za postawienie ultimatum firmom reklamującym się w tej stacji. Jerzy Owsiak musiałby najpierw zostać uznany za przedsiębiorcę konkurującego z medium.

W sprawie materiałów o WOŚP w telewizjach Republika i wPolsce24 do Krajowej Rady trafiło 15503 skarg. Według Macieja Świrskiego większość tych skarg to w rzeczywistości petycje generowane przez automat udostępniany przez fundację - nie odnoszą się one do konkretnych faktów, a raczej stanowią „rodzaj protestu obywatelskiego przeciwko treściom tej audycji czy programom Republiki i wPolsce24”. Niemniej, na podstawie wszystkich skarg ze stycznia i lutego wszczęto w sumie 112 spraw, z których część dotyczy materiałów nt. WOŚP.

Z kolei w związku z audycją TVP „Raport Specjalny. Arcydzieło Rydzyka” do KRRiT wpłynęło 714 skarg. Przygotowywane jest zawiadomienie o wszczęciu postępowania, zmierzającego do ukarania TVP karą pieniężną. Pojawiło się także w sumie 786 skarg na materiał Kanału Zero – wywiad Krzysztofa Stanowskiego z Januszem Walusiem.

Telewizja Republika zmienia nazwę, wnioskowała o to do KRRiT

Ponadto Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozpatrzyła inną sprawę związaną z jedną ze wspomnianych stacji telewizyjnych. KRRiT wyraziła zgodę na zmianę nazwy „Telewizja Republika” na „Republika”, zaś charakteru stacji na wyspecjalizowany informacyjno-publicystyczny.