Shakira śpiewała już na mundialu w 2010 r. „Waka Waka”, a w czwartek 11 czerwca z towarzyszeniem Burna Boy wykona „Dai Dai”, oficjalny piosenkowy hymn turnieju – zanim rozpocznie się mecz otwarcia Meksyk – Republika Południowej Afryki.

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Alanis Morissette i Michael Buble zaśpiewają w Kanadzie

Wystąpią wtedy także Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Mana i Tyla.

Ponieważ mundial odbywa się w trzech krajach, wielkie kanadyjskie gwiazdy Alanis Morissette i Michael Buble zaśpiewają w Toronto 12 czerwca przed meczem Kanada – Bośnia i Hercegowina.

Również 12 czerwca zaprezentuje się kwartet Katy Perry, LISA, Rema, Anitta i Future przed pierwszym meczem w Stanach Zjednoczonych w Los Angeles – USA – Paragwaj

Pracując z FIFA nad ścieżką dźwiękową, skupiliśmy się przede wszystkim na podkreśleniu jedności ponad podziałami, dostarczeniu jak najlepszej energii i połączeniu artystów, którzy nigdy wcześniej ze sobą nie współpracowali. Wassim „Sal” Slaiby

Oficjalny album mundialu: Shakira, French Montana i Future

Tymczasem na kilka dni przed inauguracją Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026 pojawił się album towarzyszący tegorocznemu turniejowi. Wśród 45 artystów zaangażowanych w projekt znaleźli się m.in. Shakira i Burna Boy, 21 Savage, French Montana, LISA, Anitta i Rema, Future i Tyla, iShowSpeed, Daddy Yankee i Shenseea, Jessie Reyez i Elyanna, Los Ángeles Azules i Belinda oraz wielu innych. Krążek odzwierciedla różnorodność kulturową i energię mundialu.

Album gromadzi przedstawicieli światowego popu, muzyki latynoskiej, hip-hopu, dancehallu, reggaetonu, regionalnej muzyki meksykańskiej, alternatywnego R&B, afrobeats, K-popu i wielu innych gatunków. W projekcie uczestniczyli również cenieni producenci-współpracownicy, w tym Cirkut i Tainy, którzy pomogli nadać albumowi jego wyjątkowe brzmienie.

– Piłkarskie mistrzostwa świata to globalne święto, które jednoczy ludzi z całego świata, dumnie reprezentujących swoje flagi i kultury. Każdy, kto zna mnie i mój zespół, wie, jak bardzo lubimy łączyć ludzi. Jestem fanem piłki nożnej od dzieciństwa spędzonego w Libanie. Dorastając, potrzebowaliśmy jedynie piłki, przyjaciół i rodziny, by grać gdziekolwiek było to możliwe – mówi libańsko-kanadyjski producent Wassim „Sal” Slaiby z SALXCO | UAM | XO. – Pracując z FIFA nad ścieżką dźwiękową, skupiliśmy się przede wszystkim na podkreśleniu jedności ponad podziałami, dostarczeniu jak najlepszej energii i połączeniu artystów, którzy nigdy wcześniej ze sobą nie współpracowali. Podobnie jak piłka nożna, muzyka przekracza granice, a my jesteśmy dumni, że stworzyliśmy ścieżkę dźwiękową oddającą energię, ducha i jedność najpopularniejszej gry świata. Szczególne podziękowania kieruję do Cirkuta i Tainy’ego za wniesienie ich talentów muzycznych do świata futbolu, a także do całego naszego zespołu, partnerów i współpracowników, których pasja i zaangażowanie pozwoliły urzeczywistnić tę globalną wizję – dodaje Slaiby.

Płyta mundialu i repertuar płyty

Single mają już ponad 200 milionów odtworzeń. Wśród nich znalazły się „Illuminate” Jessie Reyez i Elyanny, „Goals”, gdzie LISA, Anitta i Rema połączyli K-pop, latynoski pop i afrobeats. Całość przygotowała grunt pod wydany kilka dni temu utwór „Game Time” Future’a i Tyli – pełen energii hymn oddający atmosferę oczekiwania na pierwszy gwizdek turnieju.

Lista utworów:

1. „Goals” – LISA, Anitta i Rema

2. „Game Time” – Future i Tyla

3. „Illuminate” – Jessie Reyez i Elyanna

4. „Echo” – Daddy Yankee i Shenseea

5. „Por Ella” – Los Ángeles Azules i Belinda

6. „Three Nations” – 21 Savage, Nata Cano i French Montana

7. „No Place Like Home” – Major Lazer, Nelly Furtado i Davido

8. „In The Stars (Remix)” – The Rolling Stones

9. „Show Me” – Ayra Starr i Latto

10. „Mi México Lindo” – Alejandro Fernández

11. „Blessings” – Stormzy, Fridayy i Angel

12. „Energy” – Ava Max i BIA

13. „Lighter” – Jelly Roll i Carín León

14. „Siir Siir” – Nora Fatehi, Vegedream i Sanjoy

15. „Partidazo” – Danny Ocean

16. „Champion” – iShowSpeed

17. „Love Always Wins” – Zema (gościnnie Shaggy i Cimafunk)

18. „Dai Dai” – Shakira i Burna Boy