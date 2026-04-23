Polscy przedsiębiorcy coraz odważniej wychodzą ze swoją działalnością za granicę. Potwierdzają to najnowsze dane. Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), 2025 rok był bardzo udany pod względem aktywności polskich przedsiębiorstw w obszarze zagranicznych M&A (fuzji i przejęć). PIE przytacza dane Orbis, według których w ubiegłym roku polskie przedsiębiorstwa zrealizowały 45 zagranicznych akwizycji, z czego 34 dotyczyły rynków europejskich.

Suma ujawnionych publicznie kwot transakcji przekroczyła 1 mld dol. Jak zaznacza PIE, w rzeczywistości skala ubiegłorocznych M&A była większa, gdyż dostępne dane są niepełne: wartość transakcji nie została ujawniona w przypadku aż 30. ze wspomnianych 45. projektów. Dla porównania, według danych UNCTAD, w 2024 r. łączna i potwierdzona wartość zagranicznych przejęć zrealizowanych przez polskie firmy wyniosła 573 mln dol.

Wśród transakcji, które w 2025 r. odbiły się na rynku szerokim echem, były m.in. wielomilionowe przejęcia przeprowadzone przez Benefit Systems (przejęcie tureckiej Mars Spor Kulübü), Wirtualną Polskę (zakup europejskiej grupy Invia Group SE), Trans Polonia (nabycie holenderskiej grupy logistycznej Nijman/Zeetank) czy Enea Nowa Energia (zakup farm wiatrowych od duńskiej European Energy).

Zagraniczna aktywność polskich firm stanie się osią dyskusji jednego z paneli podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Zaproszeni goście będą poruszać m.in. takie tematy, jak międzynarodowe inwestycje, fuzje i przejęcia polskich przedsiębiorstw – dobre praktyki, bariery wejścia, obiecujące sektory, strategie i doświadczenia polskich inwestorów, z których warto skorzystać, uwarunkowania skuteczności na międzynarodowym rynku M&A; specyfikę lokalną, wiedzę o rynku, relacje i kulturę.

W dyskusji wezmą udział Krzysztof Domarecki, założyciel i główny akcjonariusz Grupy Selena, Jakub Dwernicki, założyciel i prezes zarządu cyber_Folks, Jan Kolański, założyciel i prezes zarządu Grupy Colian, Piotr Krupa, współzałożyciel i CEO Grupy KRUK, Jakub Nowak, prezes zarządu JNT Group, Paweł Roszczyk, członek zarządu, dyrektor zarządzający Adamed Pharma, Katarzyna Rzeźniczek, zastępca dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, oraz Joanna Zakrzewska, niezależna członkini rady nadzorczej KGHM Polska Miedź, przewodnicząca rady ACCA Poland. Debatę będzie moderować Piotr Mietkowski, dyrektor zarządzający Bankowości Inwestycyjnej CEE w Banku BNP Paribas.

Panel „Międzynarodowe fuzje i przejęcia”, czwartek, 23 kwietnia, godz. 11:30–13:00, Sala Konferencyjna 8