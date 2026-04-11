Zarząd Warner Bros. Discovery, właściciel między innymi HBO Max, TVN-u i CNN, zwołał walne zgromadzenie akcjonariuszy na 23 kwietnia. Tym razem chodzi o zgodę na przejęcie spółki przez Paramount Skydance, na którego czele stoi David Ellison. Przypomnijmy, że 20 marca miało odbyć się walne zgromadzenie WBD w sprawie zakupu znacznej części spółki przez Netfliksa. Do tego zgromadzenia jednak nie doszło, a kierownictwo WBD wykonało nagły zwrot i zaczęło przychylać się do konkurencyjnej oferty Paramount o wartości opiewającej na 110 mld dolarów.

Co postanowią akcjonariusze Warner Bros. w sprawie przejęcia przez Paramount?

Teraz zarząd WBD rekomenduje udziałowcom, aby jednogłośnie poparli fuzję z Paramount. Podobną opinię wydała w tym tygodniu znana amerykańska firma doradcza Glass Lewis. Jej zdaniem, inwestorzy powinni dać zielone światło ofercie koncernu Ellisona.

Jak wskazali analitycy Glass Lewis w raporcie, przejęcie przez Paramount oferuje akcjonariuszom Warner Bros. natychmiastową i pewną wartość gotówkową, która wydaje się korzystniejsza w porównaniu z potencjalnymi efektami wcześniejszej transakcji z Netfliksem oraz innymi czynnikami rynkowymi. Firma zaznaczyła, że choć istnieją pewne ryzyka, takie jak kontrola antymonopolowa, to „ogólny bilans czynników” przemawia za poparciem połączenia z Paramount.

Mimo poparcia dla samej fuzji, firma doradcza zarekomendowała inwestorom głosowanie przeciwko zatwierdzeniu odpraw (tzw. złotych spadochronów) dla prezesa Warner Bros. Discovery, Davida Zaslava. Po sprzedaży spółki Zaslav mógłby otrzymać nawet 887 mln dolarów.

Glass Lewis wyraziła również w raporcie „poważne zaniepokojenie” z powodu nagłego dodania zapisów o wyrównaniu podatku akcyzowego (tzw. gross-up) oraz przyspieszonego nabycia praw do akcji (vesting) przez Zaslava.

Zarząd Warner Bros. Discovery podał w komunikacie, że nadzwyczajne zgromadzenie zbierze się o godz. 10 czasu wschodniego (godz. 16 polskiego czasu), a uprawnieni będą do głosowania ci inwestorzy, którzy posiadali zarejestrowane akcje 20 marca. Jak wskazano, zgodnie z umową fuzji akcjonariusze mają otrzymać 31 dol. za każdą akcję WBD, co odpowiada 147 proc. premii wobec kursu na giełdzie przed pojawieniem się informacji o potencjalnej sprzedaży grupy.