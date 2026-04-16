Z tego artykułu dowiesz się: Ile wynoszą budżety marketingowe banków w Polsce.

Które banki są największymi reklamodawcami i co charakteryzuje ich strategie promocyjne.

Jakie metody stosują banki, aby skutecznie docierać do młodszych grup klientów.

Dlaczego niektóre instytucje bankowe obniżają swoje budżety marketingowe.

W jakim kierunku ewoluuje podział wydatków między tradycyjnymi a cyfrowymi kanałami reklamy.

Największe banki w Polsce nie szczędzą pieniędzy w rywalizacji o uwagę klientów. W 2025 r. łączna wartość wydatków reklamowych dziewięciu największych instytucji finansowych sięgnęła niemal 880 mln zł – wynika z danych zebranych przez „Rzeczpospolitą”. To kwota o blisko 11 proc. wyższa niż rok wcześniej, co świadczy o zaostrzającej się konkurencji na rynku.

Największe budżety reklamowe banków w Polsce. PKO BP i mBank na czele

Największym reklamodawcą wśród banków został w 2025 r. PKO BP, który zwiększył wydatki marketingowe aż o 48 proc., do 257 mln zł. Tak potężny budżet pozwolił największemu polskiemu bankowi na zdominowanie przestrzeni medialnej, z konsekwentnie realizowanym od dwóch lat przekazem odświeżenia swojego wizerunku. To kampanie skierowane zarówno do małych i dużych przedsiębiorstw, jak i do klientów detalicznych – ostatnim przykładem może być kampania poświęcona nowej usłudze KLIK, realizowanej we współpracy z Allegro.

Silny wzrost wydatków zanotował także mBank, który przeznaczył na marketing ponad 252 mln zł. W ostatnich dwóch latach bank wyprzedził pod tym względem kilku większych konkurentów, takich jak Santander BP, Pekao czy ING Bank Śląski. Najwyraźniej wraca do ofensywy po trudnych latach związanych z kosztowną sagą frankową, gdy siłą rzeczy musiał nieco oddać pola w walce o klienta kredytowego. W swojej strategii marketingowej mBank stawia m.in. na edukację, zrównoważony rozwój oraz kampanie dotyczące cyberbezpieczeństwa (np. projekt „Jazgot”). Kontynuuje również budowanie kapitału społecznego poprzez partnerstwo z WOŚP, na co w samym 2025 r. przeznaczył dodatkowe ponad 10 mln zł.

Jak banki zdobywają młodych klientów. Gaming, AI i nowe technologie

Wyraźny wzrost wydatków widać również w Banku Pekao i ING Banku Śląskim. Pekao zwiększył budżet marketingowy o ponad 40 proc., do 187 mln zł, co było jednym z najwyższych wzrostów w sektorze. W swojej strategii firma zapowiedziała intensywną walkę o nowych klientów i są już efekty – w 2025 r. otworzono blisko pół miliona rachunków, z czego aż 35 proc. stanowili klienci poniżej 26. roku życia. Młodych użytkowników bank zdobywa m.in. obecnością w świecie gamingu, w grach takich jak Roblox czy Fortnite. Pekao nie zapomina też o szerszej grupie klientów, np. promując konta oszczędnościowe z wysokim oprocentowaniem czy nowości takie jak obrączka płatnicza.

ING Bank Śląski zwiększył wydatki o 17 proc. rok do roku, do 220 mln zł, stawiając na rozwój usług cyfrowych i komunikację wokół nowoczesnej bankowości. W przypadku tej instytucji marketing coraz częściej powiązany jest z wdrażaniem nowych technologii, w tym rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

Warto dodać, że do grona aktywnych graczy dołączył też Alior Bank (109,6 mln zł, wzrost o 18 proc.), który odświeżył wizerunek „pana w meloniku” i postawił na integrację usług bankowych z narzędziami księgowymi w nowej platformie Alior Business.

Które banki ograniczają wydatki na reklamę. Santander i Citi w tyle

Pewnym zaskoczeniem może być budżet reklamowy Santander Bank Polska, który jako jedyny w zestawieniu odnotował w minionym roku spadek – o 3,4 proc. rok do roku, do poziomu ok. 143,3 mln zł. Spadek ten można częściowo tłumaczyć zmianami właścicielskimi i procesami integracyjnymi związanymi z przejęciem przez Erste Group. Tak duże przekształcenia zwykle wiążą się z większą ostrożnością w wydatkach marketingowych i koncentracją na reorganizacji działalności. Wydaje się, że w 2026 r. Santander może wrócić na rynek z większym rozmachem, komunikując zmianę marki na Erste Bank Polska.

Na końcu zestawienia znalazł się najmniejszy w tej grupie bank – Citi Handlowy. Jego budżet promocyjny w ostatnich dwóch latach spadł do symbolicznych ok. 5 mln zł. Tak niska kwota wynika najpewniej z przyjętego modelu biznesowego – koncentracji na bankowości korporacyjnej (po sprzedaży części detalicznej), co oznacza rezygnację z masowej walki o klienta indywidualnego.

Reklama banków przenosi się do internetu. Rosną wydatki na digital i AI

Choć instytucje finansowe wciąż są obecne w tradycyjnych mediach, coraz większa część budżetów trafia do kanałów cyfrowych. Z badań American Bankers Association dla rynku amerykańskiego wynika, że już ponad 60 proc. wydatków marketingowych banków przypada na digital – głównie wyszukiwarki, reklamę display i media społecznościowe, a udział ten nadal rośnie. Trend ten jest napędzany przez możliwość precyzyjnego targetowania i mierzenia efektów kampanii, a także rozwój narzędzi AI i analityki danych, które pozwalają firmom docierać do konkretnych klientów z dopasowaną ofertą.

W Polsce kierunek zmian jest bardzo podobny, co widać m.in. po rosnącym znaczeniu kanałów cyfrowych i personalizacji oferty. W kolejnych latach można spodziewać się dalszego wzrostu wydatków marketingowych w sektorze bankowym, choć ich struktura będzie się zmieniać. Coraz większą rolę odgrywać będą narzędzia cyfrowe, personalizacja oraz automatyzacja kampanii, w tym rozwiązania oparte na AI.