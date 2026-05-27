Program ma wzmacniać relacje z inwestorami, zapewniać im realne korzyści i tworzyć nowy standard komunikacji między spółką a jej akcjonariuszami. Swoją propozycję bank kieruje do klientów Biura Maklerskiego Pekao. Program jest bezpłatny i w pełni zdalny, a posiadanie akcji nie jest wymagane na starcie. Wystarczy aktywny rachunek maklerski. Do Klubu mogą więc dołączyć obecni akcjonariusze, jak również osoby, które dopiero rozważają zakup akcji.

Akcjonariusze indywidualni coraz częściej traktują posiadanie akcji jako świadomy wybór i element długoterminowej relacji ze spółką. I nie chodzi tu tylko o sam fakt inwestowania, ale też o potrzebę lepszego rozumienia strategii firmy, śledzenia jej działań i pozostawania bliżej instytucji, z którą inwestor wiąże swoje decyzje finansowe. Klub Akcjonariusza Pekao ma być odpowiedzią na te oczekiwania.

– Klub Akcjonariusza Pekao to projekt, który w sposób uporządkowany i profesjonalny wzmacnia relacje między bankiem a inwestorami indywidualnymi. Chcemy oprzeć naszą współpracę na bezpośrednim dialogu i świadomym zaangażowaniu, bo akcjonariusze to nie tylko posiadacze walorów, lecz także klienci, ambasadorzy marki i uczestnicy naszej wieloletniej historii. Naszym celem jest zapewnienie im przejrzystych zasad współpracy oraz konkretnych korzyści wynikających z uczestnictwa w życiu banku. To pierwsza taka inicjatywa w polskiej bankowości i przykład podejścia, które może wyznaczać nowe standardy na rynku – podkreśla Cezary Stypułkowski, prezes Banku Pekao S.A.

Program został przygotowany jako platforma relacji dla osób, które chcą budować z bankiem bardziej świadomą i opartą na dialogu więź. Bank zaznacza, że Klub nie służy zachęcaniu do kupna akcji ani promowaniu inwestowania. Jego rolą jest wspieranie tych, którzy już podjęli decyzję inwestycyjną albo planują przenieść swoje akcje do Biura Maklerskiego Pekao. Uczestnictwo w programie odbywa się cyfrowo. Klub jest dostępny z poziomu Pekao24 i aplikacji PeoPay. Bank wskazuje także na przejrzyste zasady udziału w programie oraz uporządkowany punkt kontaktu dla uczestników. Ma to znaczenie zwłaszcza dla inwestorów indywidualnych, którzy oczekują prostego dostępu do informacji i jasnych reguł współpracy ze spółką.

– Widzimy rosnące zainteresowanie inwestowaniem wśród klientów indywidualnych, a Klub Akcjonariusza Pekao jest odpowiedzią na te oczekiwania. Zależało nam, aby stworzyć rozwiązanie proste, przejrzyste i praktycznie pomocne, dostępne cyfrowo i z jasnymi zasadami. Uczestnicy zyskują łatwy dostęp do dodatkowych produktów i usług banku, w tym do materiałów i wydarzeń edukacyjnych Biura Maklerskiego, takich jak nasz cykl „Oczami Żubra”. Klub jest narzędziem, które pozwala inwestorom być bliżej rynku i świadomie korzystać z możliwości, jakie oferuje bank – zaznacza Marcin Wlazło, dyrektor Biura Maklerskiego Pekao.

Jednym z elementów programu są dodatkowe korzyści bankowe. Uczestnicy Klubu Akcjonariusza Pekao mogą skorzystać ze zniesienia miesięcznej opłaty za Konto Świat Premium oraz za Kartę Kredytową z Żubrem w pakiecie Złotym lub Platynowym. Program przewiduje promocyjne kursy walut w Kantorze Pekao. Bank zapowiada, że oferta benefitów będzie rozwijana w kolejnych etapach programu, tak aby lepiej odpowiadała na potrzeby inwestorów.

Klub Akcjonariusza Pekao ma również porządkować komunikację z inwestorami indywidualnymi. Dla banku ważne jest, aby akcjonariusze mieli łatwiejszy dostęp do informacji, narzędzi i wiedzy, które mogą wspierać ich w podejmowaniu świadomych decyzji. Program ma też ułatwiać dialog między spółką a tą grupą inwestorów.

– Z perspektywy relacji inwestorskich Klub Akcjonariusza Pekao jest ważnym krokiem w kierunku większej transparentności i lepszej komunikacji z inwestorami indywidualnymi. Chcemy, aby akcjonariusze mieli łatwy dostęp do informacji, narzędzi i wiedzy, które pomagają im podejmować świadome decyzje. Program porządkuje kanały kontaktu, ułatwia dialog i wzmacnia zaangażowanie inwestorów w sposób nowoczesny i zgodny z najlepszymi praktykami rynkowymi – dopowiada Marcin Jabłczyński, dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich Banku Pekao S.A.

Klub Akcjonariusza Pekao jest elementem strategii banku na lata 2025–2027. Program ma wspierać filary Wzrostu i Dostępności oraz promować elektroniczny model obsługi. Inicjatywa wpisuje się również w działania banku na rzecz rozwoju relacji inwestorskich, edukacji finansowej i wzmacniania dialogu z rynkiem oraz społecznością akcjonariuszy.

Wyróżnikiem programu jest jego charakter: to pierwszy w Polsce bankowy program o charakterze lojalnościowym skierowany do akcjonariuszy indywidualnych.

Maria Szpakowska

