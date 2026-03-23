Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Nieudana próba postawienia zarzutów. Grzegorz Braun „samowolnie opuścił budynek prokuratury”

Prokuraturze po raz kolejny nie udało się postawić zarzutów Grzegorzowi Braunowi w sprawie wydarzeń w szpitalu w Oleśnicy, gdzie, zdaniem śledczych, europoseł dopuścił się pozbawienia wolności i naruszenia nietykalności cielesnej ginekolog Gizeli Jagielskiej. Prokurator rozważy wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie polityka.

Aktualizacja: 23.03.2026 13:58 Publikacja: 23.03.2026 13:38

Europoseł Grzegorz Braun opuszcza siedzibę Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Europoseł Grzegorz Braun opuszcza siedzibę Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Foto: PAP/Maciej Kulczyński

Mateusz Adamski

W poniedziałek europoseł Grzegorz Braun stawił się na przesłuchanie w siedzibie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Po kilkunastu minutach wyszedł i oświadczył, że złożył wniosek o wyłączenie prokuratora prowadzącego postępowanie.

Rzecznik prasowy tamtejszej prokuratury Damian Pownuk przekazał, że Grzegorz Braun „samowolnie opuścił budynek prokuratury, wbrew decyzji prokurator, która prowadziła czynności”.

– Pan Grzegorz Braun stawił się na przesłuchanie wraz z obrońcą. W trakcie tej czynności Grzegorz Braun poinformował prokurator, która prowadziła czynność, iż złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez tę prokurator oraz wniosek o wyłączenie jej z prowadzenia przedmiotowego postępowania. W tej sytuacji prokurator zarządziła przerwę do godziny 12.00, natomiast podejrzany Grzegorz Braun oświadczył, że nie ma takich uprawnień i nie stawi się na kontynuowanie czynności przesłuchania – powiedział Damian Pownuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. – W tej sytuacji prokurator referent rozważy zasadność wniosku o rozszerzenie zgody Parlamentu Europejskiego na zatrzymanie i doprowadzenie pana Grzegorza Brauna na kolejną czynność – dodał. 

Rzecznik prokuratury zaznaczył, że Braun formalnie ma już status podejrzanego.

Przypomnijmy, iż była to trzecia próba przedstawienia zarzutów. 17 lutego lider Konfederacji Korony Polskiej stawił się w prokuraturze, ale złożył wniosek o wyłączenie ze śledztwa prok. Karoliny Stockiej-Mycek, która była referentem postępowania. Wniosek ten został odrzucony. Kolejny termin przesłuchania wyznaczono na 4 marca. Wówczas Grzegorz Braun nie pojawił się w prokuraturze, jednak usprawiedliwił swoją nieobecność.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Prokuratura bierze pod lupę sprawę Brauna w szpitalu w Oleśnicy
Prawo karne
Grzegorz Braun w szpitalu w Oleśnicy. Prokuratura bada sprawę

Za co prokuratura ściga Grzegorza Brauna?

Postępowanie dotyczy wydarzeń w Oleśnicy. W tamtejszym szpitalu dr Gizela Jagielska przeprowadziła aborcję w dziewiątym miesiącu ciąży. Chodziło o dziecko, które według badań prenatalnych cierpiało na łamliwość kości. Lekarka mówiła, że jej działanie było zgodne z prawem, a w grę wchodziła tzw. przesłanka psychiatryczna.

16 kwietnia ub.r. do Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy przybył Grzegorz Braun, który chciał dokonać „zatrzymania obywatelskiego” Jagielskiej. Europosłowi towarzyszyła grupa kilkudziesięciu osób. Przed placówką odbyła się pikieta środowisk za życiem oraz środowisk narodowych.

Dr Jagielska mówiła, że Braun na ponad godzinę uwięził ją w jej gabinecie, uniemożliwiając jej wyjście. – Byłam szarpana – relacjonowała.

Według prokuratury Braun dopuścił się pozbawienia wolności Gizeli Jagielskiej na terenie szpitala poprzez „uniemożliwienie jej opuszczenia gabinetu i wykonywania obowiązków zawodowych na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym” placówki. Zdaniem śledczych Braun miał także naruszyć nietykalność cielesną Jagielskiej „poprzez jej popychanie i przytrzymywanie rękami, podczas i w związku z pełnieniem przez nią obowiązków służbowych lekarza” oraz miał dopuścić się znieważenia, a także pomówienia lekarki „o takie postępowanie, które może narazić ją na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu lekarza i poniżyć ją w opinii publicznej”.

W listopadzie ub.r. Parlament Europejski uchylił Braunowi immunitet.  

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska
Prawo karne
Porażka Małgorzaty Manowskiej w sprawie Gizeli Jagielskiej

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Notariusz może poświadczyć dziedziczenie i złożyć wniosek o zmianę treści księgi wieczystej, aby uja
Spadki i darowizny
Dziedziczenie nieruchomości trochę prostsze. Nowe przepisy już obowiązują
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Centra danych to kwestia całego ekosystemu. Co naprawdę będzie decydować o inwestycjach w Polsce?
Materiał Promocyjny
Centra danych to kwestia całego ekosystemu
Zwycięstwo par jednopłciowych w NSA. Co czeka polskie urzędy?
Prawo w Polsce
Zwycięstwo par jednopłciowych w NSA. Co czeka polskie urzędy?
Zasady dotyczące użytkowania kominków zostały opisane w uchwałach antysmogowych przyjmowanych przez
Prawo w Polsce
Nowe zasady użytkowania kominków. W których regionach obowiązują ograniczenia?
Brat zmarłej sprzedał jej mieszkanie, lecz nie oddał pieniędzy jej dzieciom
Spadki i darowizny
Sprzedał mieszkanie zmarłej i musi się z tego rozliczyć
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama