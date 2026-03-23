Europoseł Grzegorz Braun opuszcza siedzibę Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu
W poniedziałek europoseł Grzegorz Braun stawił się na przesłuchanie w siedzibie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Po kilkunastu minutach wyszedł i oświadczył, że złożył wniosek o wyłączenie prokuratora prowadzącego postępowanie.
Rzecznik prasowy tamtejszej prokuratury Damian Pownuk przekazał, że Grzegorz Braun „samowolnie opuścił budynek prokuratury, wbrew decyzji prokurator, która prowadziła czynności”.
– Pan Grzegorz Braun stawił się na przesłuchanie wraz z obrońcą. W trakcie tej czynności Grzegorz Braun poinformował prokurator, która prowadziła czynność, iż złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez tę prokurator oraz wniosek o wyłączenie jej z prowadzenia przedmiotowego postępowania. W tej sytuacji prokurator zarządziła przerwę do godziny 12.00, natomiast podejrzany Grzegorz Braun oświadczył, że nie ma takich uprawnień i nie stawi się na kontynuowanie czynności przesłuchania – powiedział Damian Pownuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. – W tej sytuacji prokurator referent rozważy zasadność wniosku o rozszerzenie zgody Parlamentu Europejskiego na zatrzymanie i doprowadzenie pana Grzegorza Brauna na kolejną czynność – dodał.
Rzecznik prokuratury zaznaczył, że Braun formalnie ma już status podejrzanego.
Przypomnijmy, iż była to trzecia próba przedstawienia zarzutów. 17 lutego lider Konfederacji Korony Polskiej stawił się w prokuraturze, ale złożył wniosek o wyłączenie ze śledztwa prok. Karoliny Stockiej-Mycek, która była referentem postępowania. Wniosek ten został odrzucony. Kolejny termin przesłuchania wyznaczono na 4 marca. Wówczas Grzegorz Braun nie pojawił się w prokuraturze, jednak usprawiedliwił swoją nieobecność.
Bezprawnego pozbawienia wolności, a także możliwego naruszenia nietykalności cielesnej, dotyczy śledztwo wszczęte przez prokuraturę ws. działań Grz...
Postępowanie dotyczy wydarzeń w Oleśnicy. W tamtejszym szpitalu dr Gizela Jagielska przeprowadziła aborcję w dziewiątym miesiącu ciąży. Chodziło o dziecko, które według badań prenatalnych cierpiało na łamliwość kości. Lekarka mówiła, że jej działanie było zgodne z prawem, a w grę wchodziła tzw. przesłanka psychiatryczna.
16 kwietnia ub.r. do Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy przybył Grzegorz Braun, który chciał dokonać „zatrzymania obywatelskiego” Jagielskiej. Europosłowi towarzyszyła grupa kilkudziesięciu osób. Przed placówką odbyła się pikieta środowisk za życiem oraz środowisk narodowych.
Dr Jagielska mówiła, że Braun na ponad godzinę uwięził ją w jej gabinecie, uniemożliwiając jej wyjście. – Byłam szarpana – relacjonowała.
Według prokuratury Braun dopuścił się pozbawienia wolności Gizeli Jagielskiej na terenie szpitala poprzez „uniemożliwienie jej opuszczenia gabinetu i wykonywania obowiązków zawodowych na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym” placówki. Zdaniem śledczych Braun miał także naruszyć nietykalność cielesną Jagielskiej „poprzez jej popychanie i przytrzymywanie rękami, podczas i w związku z pełnieniem przez nią obowiązków służbowych lekarza” oraz miał dopuścić się znieważenia, a także pomówienia lekarki „o takie postępowanie, które może narazić ją na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu lekarza i poniżyć ją w opinii publicznej”.
W listopadzie ub.r. Parlament Europejski uchylił Braunowi immunitet.
Sąd Okręgowy we Wrocławiu przyznał rację prokuratorze, która odmówiła przyjęcia zażalenia Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej n...
Spadkobiercy, którzy dziedziczą nieruchomość, mają obowiązek zadbać o zmianę księgi wieczystej. Nie każdy to wie...
Przeniesienie do polskich akt stanu cywilnego dokumentu potwierdzającego zawarcie małżeństwa jednopłciowego za g...
Kominki znowu wracają do łask jako alternatywne i awaryjne źródło ogrzewania. W praktyce jednak o tym, gdzie i n...
Jeden ze spadkobierców może dochodzić swego udziału w majątku po zmarłym od jego dłużnika, nie czekając na podzi...
