Grzegorz Braun komentuje wniosek o odebranie immunitetu PE: Ani mnie to ziębi, ani grzeje

Podczas konferencji prasowej w Gdańsku, poświęconej bezpieczeństwu Polski, eurodeputowany Grzegorz Braun wyraził brak zainteresowania nowym wnioskiem prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego, dotyczącego jego immunitetu. Jak zaznaczył, „nie nadąża za wnioskami".

Publikacja: 06.09.2025 16:57

Grzegorz Braun

Grzegorz Braun

Foto: EP, Fred MARVAUX

Agnieszka Kazimierczuk

Waldemar Żurek skierował do PE prośbę o uchylenie immunitetu Brauna w związku z jego kontrowersyjnymi wypowiedziami dotyczącymi komór gazowych w Auschwitz.

W lipcu tego roku Braun w rozmowie z Radiem Wnet zakwestionował fakt dokonywania ludobójstwa w komorach gazowych w obozie Auschwitz. Stwierdził, że Muzeum Auschwitz oferuje „pseudohistoryczny przekaz, który nie spełnia kryteriów warsztatu historyczno-naukowego we wszystkich szczegółach", a „Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake” .

Po tych słowach prowadzący rozmowę przerwał ją, mówiąc, że „są pewne granice cynizmu politycznego".

Tego samego dnia Braun ze swoimi zwolennikami zakłócił obchody rocznicy mordu w Jedwabnem.

Czytaj więcej

Europoseł Grzegorz Braun (C) podczas odsłonięcia w Jedwabnem alei pamięci z 8 głazami i tablicami, k
Prawo karne
Czy Braun dopuścił się „kłamstwa oświęcimskiego"? Prawnicy nie mają wątpliwości
IPN wszczął postępowanie w sprawie negowania Holokaustu

Kilka dni później IPN  poinformował, że wszczął śledztwo w sprawie publicznego i wbrew faktom zaprzeczania przez Grzegorza Brauna zbrodniom ludobójstwa popełnionym w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i obozie zagłady KL Auschwitz-Birkenau.

Wcześniej, bo już w tym samym dniu, w którym Braun wypowiedział się w sprawie komór gazowych, decyzję o złożeniu pozwu przeciwko politykowi podjął dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau, dr Piotr M. A. Cywiński.

Cywiński podkreślił, że takie wypowiedzi to nie tylko akt negacjonizmu, który jest przestępstwem ściganym na mocy polskiego prawa, ale także znieważenie pamięci ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i wyraz pogardy wobec ocalałych i ich rodzin.

Czytaj więcej

Donald Tusk, Jarosław Kaczyński i Grzegorz Braun
Polityka
Nowy sondaż partyjny: Na szczycie remis. Ponad 20 proc. dla Konfederacji i Grzegorza Brauna

Minister sprawiedliwości wnioskuje do PE o uchylenie immunitetu Grzegorza Brauna

Na początku września minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że złoży wniosek do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu Grzegorza Brauna. Najpierw trafi on do Prokuratury Krajowej, a następnie do Parlamentu Europejskiego.

Parlament Europejski wcześniej zdecydował o uchyleniu immunitetu Braunowi w związku ze śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie w związku z incydentem z grudnia 2023 r. podczas uroczystości zapalenia menory chanukowej w gmachu parlamentu. Poseł Konfederacji Grzegorz Braun, używając gaśnicy proszkowej, zgasił świece chanukowe.

Grzegorz Braun o kolejnym wniosku o odebraniu immunitetu: Nie nadążam 

- Ile jeszcze wniosków wysmaży ta prokuratura? - tak Braun zareagował na wiadomość o skierowaniu wniosku do PE. Dodał, że ma zostać przykładnie ukarany za zadawanie niewygodnych pytań i angażowanie się w dociekania nielicencjonowane przez Żydów, Ukraińców, Anglosasów i służalczy rząd w Warszawie".

Czytaj więcej

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun zgasił gaśnicą chanukiję w Sejmie w Warszawie
Prawo karne
Nie tylko zgaszenie świec chanukowych. Braun oskarżony o siedem przestępstw

Stwierdził, że działanie ministra Żurka „ani go ziębi, ani grzeje", i dalej będzie „głosił prawdę" w sądach i parlamentach. Oświadczył, że nie nadąża już za tymi wnioskami, których ilość już chyba co tydzień się zwiększa" i zapowiedział, że zamierza nadal kierować się  cywilizowanymi zasadami konstytucyjnymi, wolnością słowa, prawem do dociekań, badań historycznych i prawem do publikowania wniosków z tych badań".

 Rozstrzyga się ta kwestia, czy polskim życiem publicznym będą zarządzać zewnętrzni kuratorzy decydujący o tym, co jest prawdą w historii i w polityce, czy polskim życiem publicznym będą zarządzać poprzez służalczych prokuratorów ci, którzy łamiąc prawa konstytucyjne, odmawiają polskim patriotom prawa do działania i do wypowiadania się w polskich sprawach - stwierdził. 

Źródło: rp.pl

Osoby Grzegorz Braun

