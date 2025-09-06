Grzegorz Braun komentuje wniosek o odebranie immunitetu PE: Ani mnie to ziębi, ani grzeje

Aktualizacja: 06.09.2025 18:04 Publikacja: 06.09.2025 16:57
Grzegorz Braun
Foto: EP, Fred MARVAUX
Waldemar Żurek skierował do PE prośbę o uchylenie immunitetu Brauna w związku z jego kontrowersyjnymi wypowiedziami dotyczącymi komór gazowych w Auschwitz.
W lipcu tego roku Braun w rozmowie z Radiem Wnet zakwestionował fakt dokonywania ludobójstwa w komorach gazowych w obozie Auschwitz. Stwierdził, że Muzeum Auschwitz oferuje „pseudohistoryczny przekaz, który nie spełnia kryteriów warsztatu historyczno-naukowego we wszystkich szczegółach", a „Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake” .
Po tych słowach prowadzący rozmowę przerwał ją, mówiąc, że „są pewne granice cynizmu politycznego".
Tego samego dnia Braun ze swoimi zwolennikami zakłócił obchody rocznicy mordu w Jedwabnem.
Kilka dni później IPN poinformował, że wszczął śledztwo w sprawie publicznego i wbrew faktom zaprzeczania przez Grzegorza Brauna zbrodniom ludobójstwa popełnionym w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i obozie zagłady KL Auschwitz-Birkenau.
Wcześniej, bo już w tym samym dniu, w którym Braun wypowiedział się w sprawie komór gazowych, decyzję o złożeniu pozwu przeciwko politykowi podjął dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau, dr Piotr M. A. Cywiński.
Cywiński podkreślił, że takie wypowiedzi to nie tylko akt negacjonizmu, który jest przestępstwem ściganym na mocy polskiego prawa, ale także znieważenie pamięci ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i wyraz pogardy wobec ocalałych i ich rodzin.
Na początku września minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że złoży wniosek do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu Grzegorza Brauna. Najpierw trafi on do Prokuratury Krajowej, a następnie do Parlamentu Europejskiego.
Parlament Europejski wcześniej zdecydował o uchyleniu immunitetu Braunowi w związku ze śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie w związku z incydentem z grudnia 2023 r. podczas uroczystości zapalenia menory chanukowej w gmachu parlamentu. Poseł Konfederacji Grzegorz Braun, używając gaśnicy proszkowej, zgasił świece chanukowe.
- Ile jeszcze wniosków wysmaży ta prokuratura? - tak Braun zareagował na wiadomość o skierowaniu wniosku do PE. Dodał, że ma zostać przykładnie ukarany za zadawanie niewygodnych pytań i angażowanie się „w dociekania nielicencjonowane przez Żydów, Ukraińców, Anglosasów i służalczy rząd w Warszawie".
Stwierdził, że działanie ministra Żurka „ani go ziębi, ani grzeje", i dalej będzie „głosił prawdę" w sądach i parlamentach. Oświadczył, że „nie nadąża już za tymi wnioskami, których ilość już chyba co tydzień się zwiększa" i zapowiedział, że zamierza „nadal kierować się cywilizowanymi zasadami konstytucyjnymi, wolnością słowa, prawem do dociekań, badań historycznych i prawem do publikowania wniosków z tych badań".
- Rozstrzyga się ta kwestia, czy polskim życiem publicznym będą zarządzać zewnętrzni kuratorzy decydujący o tym, co jest prawdą w historii i w polityce, czy polskim życiem publicznym będą zarządzać poprzez służalczych prokuratorów ci, którzy łamiąc prawa konstytucyjne, odmawiają polskim patriotom prawa do działania i do wypowiadania się w polskich sprawach - stwierdził.
Źródło: rp.pl
