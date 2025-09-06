Grzegorz Braun komentuje wniosek o odebranie immunitetu PE: Ani mnie to ziębi, ani grzeje

Waldemar Żurek skierował do PE prośbę o uchylenie immunitetu Brauna w związku z jego kontrowersyjnymi wypowiedziami dotyczącymi komór gazowych w Auschwitz.

W lipcu tego roku Braun w rozmowie z Radiem Wnet zakwestionował fakt dokonywania ludobójstwa w komorach gazowych w obozie Auschwitz. Stwierdził, że Muzeum Auschwitz oferuje „pseudohistoryczny przekaz, który nie spełnia kryteriów warsztatu historyczno-naukowego we wszystkich szczegółach", a „Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake” .

Po tych słowach prowadzący rozmowę przerwał ją, mówiąc, że „są pewne granice cynizmu politycznego".

Tego samego dnia Braun ze swoimi zwolennikami zakłócił obchody rocznicy mordu w Jedwabnem.