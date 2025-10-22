Aktualizacja: 22.10.2025 13:28 Publikacja: 22.10.2025 13:07
Radosław Sikorski i Péter Szijjártó
Foto: PAP/EPA
Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski uważa, że Rosja nie zdecydowałaby się na to, by Władimir Putin lecący z Rosji na Węgry, na szczyt w Budapeszcie, gdzie ma spotkać się z Donaldem Trumpem, przeleciał nad Polską.
– Nie możemy zagwarantować, że niezawisły polski sąd nie nakaże sprowadzenia takiego hipotetycznego samolotu na ziemię celem przekazania podejrzanego do Trybunału w Hadze – wyjaśnił Sikorski w rozmowie z Radiem Pogoda. – Myślę, że strona rosyjska to wie i dlatego, jeśli ma dojść do tego szczytu, oby z udziałem ofiary agresji, to będzie to inna trasa – dodał.
Czytaj więcej
Węgry ucierpiałyby, gdyby zostały odcięte od rosyjskiej energii – powiedział w środę w Moskwie wę...
Do słów polskiego ministra odniósł się szef węgierskiej dyplomacji. „Czy Radosław Sikorski mówi o tym niezależnym sądzie, który – na polecenie Donalda Tuska – odmówił ekstradycji terrorysty, który wysadził gazociąg Nord Stream 2?” – napisał Péter Szijjártó. Odnosił się w ten sposób do decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie, który w ubiegłym tygodniu nie zgodził się na wydanie stronie niemieckiej Wołodymyra Żurawlowa, ukraińskiego nurka, który podejrzany jest o wysadzenie rurociągu Nord Stream. Sąd uchylił podejrzanemu tymczasowy areszt.
– Wysadzenie infrastruktury krytycznej dowolnego państwa w czasie pokoju przez wrogie służby specjalne czy grupy terrorystyczne jest sabotażem i stanowi przestępstwo sabotażu. Natomiast tego samego rodzaju działania podejmowane przez siły zbrojne, w tym siły specjalne w czasie wojny, ale wojny sprawiedliwej, obronnej na infrastrukturze krytycznej agresora nie są sabotażem, a działaniem militarnym o charakterze dywersji, które w żadnym razie przestępstwami być nie mogą. Innymi słowy, Ukraina, o ile to Ukraina i jej siły specjalne, w tym ścigany, czego sąd nie przesądza, zorganizowała zbrojną misję zniszczenia rurociągów wroga. Działania te nie były bezprawne. Przeciwnie. Były uzasadnione, racjonalne i sprawiedliwe – mówił sędzia Dariusz Łubowski.
Czytaj więcej
Szef MSZ Radosław Sikorski spotkał się w tym tygodniu z minister spraw zagranicznych Wielkiej Bry...
Wpis Szijjártó szybko spotkał się z odpowiedzią ze strony Sikorskiego. „Piotrze, jestem dumny z polskiego sądu, który orzekł, że sabotaż wobec najeźdźcy nie jest przestępstwem. Ponadto mam nadzieję, że wasz odważny rodak, Major Magyar, wreszcie zdoła wysadzić rurociąg naftowy zasilający machinę wojenną Putina i że będziecie otrzymywać ropę przez Chorwację.” – napisał szef MSZ.
Péter Magyar, lider partii Szacunek i Wolność (Tisza), stanowi najpoważniejsze wyzwanie dla Orbána od 2010 roku, gdy lider prawicowego Fideszu przejął władzę. Przeprowadzone w ostatnich tygodniach sondaże wskazują, że gdyby wybory parlamentarne na Węgrzech odbyły się jesienią, wygrałaby je opozycja.
Czytaj więcej
Według sondażu opublikowanego przez liberalny think tank Republikon Institute, gdyby wybory parla...
TISZA to partia centroprawicowa, która zapowiada poprawę relacji Węgier z Unią Europejską, odblokowanie środków unijnych dla Węgier, ale również ograniczenie nielegalnej migracji.
Na Węgrzech obowiązuje mieszana ordynacja wyborcza – 106 mandatów obsadzanych jest w okręgach jednomandatowych, 93 obsadzane są z list partyjnych w całym kraju. System wyborczy promuje zwycięzcę, m.in. dzięki mechanizmowi kompensacyjnemu, który dolicza niewykorzystane głosy w okręgach jednomandatowych do list partyjnych, co wzmacnia zwycięzcę wyborów. Dzięki temu zwycięskiej partii łatwiej uzyskać większość bezwzględną w parlamencie.
Najbliższe wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się w 2026 roku.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski uważa, że Rosja nie zdecydowałaby się na to, by Władimir Putin lecący z Rosji na Węgry, na szczyt w Budapeszcie, gdzie ma spotkać się z Donaldem Trumpem, przeleciał nad Polską.
– Nie możemy zagwarantować, że niezawisły polski sąd nie nakaże sprowadzenia takiego hipotetycznego samolotu na ziemię celem przekazania podejrzanego do Trybunału w Hadze – wyjaśnił Sikorski w rozmowie z Radiem Pogoda. – Myślę, że strona rosyjska to wie i dlatego, jeśli ma dojść do tego szczytu, oby z udziałem ofiary agresji, to będzie to inna trasa – dodał.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
To logiczna konkluzja procesu, który już się właściwie wydarzył - mówił o zjednoczeniu PO z Inicjatywą Polską i...
Przebywający w zakładzie karnym na Białorusi dziennikarz i jeden z liderów polskiej mniejszości Andrzej Poczobut...
Kawalerka, którą Karol Nawrocki wraz z żoną, Martą Nawrocką, w 2017 roku nabył od 80-letniego dziś Jerzego Ż., n...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Aż pół miliona złotych ma kosztować każda z limuzyn, które chce pozyskać Kancelaria Prezydenta. Prawdopodobnie b...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas