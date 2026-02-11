Waldemar Żurek: złota klatka Ziobry za chwilę może się otworzyć

A co, jeśli Victor Orban wygra wybory? - Mamy drugą ścieżkę. Byłem w Brukseli, rozmawiałem z szefową Parlamentu Europejskiego i ten temat też był na agendzie, bo on jest tam głośny. Chodzi o to, czy Węgry nie łamią unijnego prawa udzielając azylu. Jeśli Orban wygra wybory, to Bruksela nie tylko naciśnie na Orbana, ale użyje środków prawnych. Są prowadzone procedury praworządnościowe wobec Węgier, wiemy, że są wstrzymywane środki unijne dla tego kraju. Jest wreszcie opcja atomowa, czyli najpierw zawieszenie możliwości głosowania, a później usunięcie z Unii. Proszę mi wierzyć, że wszyscy mają dość Węgier i ich zachowania - podkreślił Żurek.

- Ale jest jeszcze europejski Trybunał Sprawiedliwości. Zleciłem w Ministerstwie Sprawiedliwości, żebyśmy analizowali możliwość zaskarżenia tego, co Węgry zrobiły, czyli łamania ENA. To powinno znaleźć się w TSUE – poinformował szef resortu sprawiedliwości.

Co z zespołem Epsteina, który miał powstać w resorcie sprawiedliwości?

Waldemar Żurek odpowiedział też na pytanie o zespół analityczny do zbadania polskich wątków sprawy Epsteina. Z zapowiedzi premiera Donalda Tuska wynikało, że będzie on złożony z przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, prokuratury oraz służb specjalnych.

- Zespół mam osobowo skompletowany w całości, ale muszą to być dwa zespoły, które będą w pewnym momencie działały wspólnie. Zespół analityczny będzie analizował te dokumenty, które już się pojawiły, a zespół śledczy, czyli prokuratorzy, którzy będą mogli wszczynać postępowanie, przesłuchiwać, występować do Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych o wydanie nam tych dokumentów, których nie widzimy w Internecie – wyjaśnił minister.

- W USA są instytucje, które będą działać. Mamy podpisane z nimi umowy o współpracy w śledztwach. Nie sądzę, żeby ktoś chciał odmówić nam dokumentów. Jeśli odmówią, będziemy używać drogi dyplomatycznej i nagłaśniać - stwierdził Waldemar Żurek.