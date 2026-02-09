"W dniu dzisiejszym skierowałem do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa wniosek o rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczących wykonania postanowienia o aresztowaniu Ministra Ziobro (art. 13 kkw). Złożyłem także wniosek o wstrzymanie tego postanowienia, albowiem, niezależnie od jego niezasadności, na tę chwilę jest ono niewykonalne. Podobnie niewykonalne byłoby ewentualne postanowienie o ENA, wydane na wniosek Prokuratury Krajowej" - napisał mec. Gomoła w poście na platformie X.

Art. 13 Kodeksu karnego wykonawczego, który przywołuje prawnik, stanowi, że organ wykonujący orzeczenie oraz każdy, kogo to orzeczenie bezpośrednio dotyczy, może zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie wątpliwości co do wykonania tego orzeczenia, obliczenia kary lub zatarcia skazania.

Obrona Ziobry zamierza także skorzystać z prawa do wniesienia zażalenia na decyzję o aresztowaniu do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Zbigniew Ziobro już jest ścigany

Przypomnijmy, że 5 lutego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zgodził się na tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące byłego ministra sprawiedliwości w rządach PiS. Wnioskowała o to Prokuratura Krajowa. Śledczy chcą przedstawić Ziobrze ponad dwadzieścia zarzutów w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w wydatkowaniu milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz przekazanie z Funduszu Sprawiedliwości 25 mln zł CBA na zakup oprogramowania Pegasus oraz 14 mln zł na remont Prokuratury Krajowej.