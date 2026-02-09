Aktualizacja: 09.02.2026 18:16 Publikacja: 09.02.2026 17:17
Obrońca Zbigniewa Ziobry Adam Gomoła (C) na korytarzu Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa
Foto: PAP/Leszek Szymański
"W dniu dzisiejszym skierowałem do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa wniosek o rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczących wykonania postanowienia o aresztowaniu Ministra Ziobro (art. 13 kkw). Złożyłem także wniosek o wstrzymanie tego postanowienia, albowiem, niezależnie od jego niezasadności, na tę chwilę jest ono niewykonalne. Podobnie niewykonalne byłoby ewentualne postanowienie o ENA, wydane na wniosek Prokuratury Krajowej" - napisał mec. Gomoła w poście na platformie X.
Art. 13 Kodeksu karnego wykonawczego, który przywołuje prawnik, stanowi, że organ wykonujący orzeczenie oraz każdy, kogo to orzeczenie bezpośrednio dotyczy, może zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie wątpliwości co do wykonania tego orzeczenia, obliczenia kary lub zatarcia skazania.
Obrona Ziobry zamierza także skorzystać z prawa do wniesienia zażalenia na decyzję o aresztowaniu do Sądu Okręgowego w Warszawie.
Przypomnijmy, że 5 lutego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zgodził się na tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące byłego ministra sprawiedliwości w rządach PiS. Wnioskowała o to Prokuratura Krajowa. Śledczy chcą przedstawić Ziobrze ponad dwadzieścia zarzutów w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w wydatkowaniu milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz przekazanie z Funduszu Sprawiedliwości 25 mln zł CBA na zakup oprogramowania Pegasus oraz 14 mln zł na remont Prokuratury Krajowej.
Następnego dnia po wydaniu postanowienia aresztowego sąd nie uwzględnił wniosku obrońcy byłego ministra o wstrzymanie wykonania decyzji o areszcie. Zaraz potem prokuratura wydała postanowienie o poszukiwaniu posła PiS listem gończym.
W tym tygodniu do sądu ma również trafić wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Polityk od kilku miesięcy przebywa na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny.
