W ostatni czwartek 5 lutego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zgodził się na tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące byłego ministra sprawiedliwości w rządach PiS. Wnioskowała o to Prokuratura Krajowa. Śledczy chcą przedstawić Ziobrze ponad dwadzieścia zarzutów w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w wydatkowaniu milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz przekazanie z Funduszu Sprawiedliwości 25 mln zł CBA na zakup oprogramowania Pegasus oraz 14 mln zł na remont Prokuratury Krajowej.

Następnego dnia prokuratura wydała postanowienie o poszukiwaniu posła PiS listem gończym.



Jak prokuratura uzasadnia wniosek o wydanie ENA?

We wtorek Prokuratura Krajowa poinformowała o skierowaniu do sądu wniosku o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

„W uzasadnieniu wniosku prokurator wskazał, iż Zbigniew Ziobro jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw. Duże prawdopodobieństwo popełnienia tych czynów potwierdził Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w postanowieniu z dnia 5 lutego 2026 r. o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania” - przekazał w komunikacie rzecznik prasowy PK, prok. Przemysław Nowak.