Zakaz sprzedaży alkoholu po godz. 22 obejmie wszystkie sklepy w Warszawie
Sklepy pojawią się w takich popularnych kurortach jak Rewal, Międzywodzie, Dziwnów, Mielno, Niechorze, Władysławowo, Jastarnia czy Krynica Morska. Sklep w Jastrzębiej Górze będzie najbardziej na północ wysuniętą placówką sieci w Polsce.
Nowe punkty zyskają także popularne miejscowości wypoczynkowe w interiorze: Skorzęcin nad Jeziorem Niedzięgiel, Wieleń Zaobrzański nad Jeziorem Wieleńskim czy Giewartów nad Jeziorem Powidzkim.
Łącznie spółka chce tego lata otworzyć prawie 170 sezonowych sklepów.
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Asortyment sklepów wakacyjnych będzie różnił się od sklepów całorocznych. Będzie można w nich zaopatrzyć się w dmuchane piłki, koła do pływania czy rękawki dla dzieci. W części placówek dostępne będą maszyny do przygotowywania świeżych smoothie, a także automaty vendingowe, w których przez całą dobę będzie można kupić m.in. kanapki i napoje. Dodatkowo w wybranych punktach będzie można wypożyczyć powerbank.
Jak mówi Alicja Kuźnik, franczyzobiorczyni, która od czterech lat prowadzi sklep sezonowy w Niechorzu, prowadzenie tego sklepu sezonowego różni się od sklepu całorocznego.
– Klienci chętnie wybierają dania na ciepło, które chwalą za przystępną cenę i sprawdzoną jakość. Dużym powodzeniem cieszy się też pieczywo i dania gotowe. Rodzice są nam wdzięczni, że mamy w ofercie rosół, który dzieci lubią – mówi Kuźnik.
Spółka informuje, że aby sprawnie reagować na wakacyjne zapotrzebowanie, część placówek sezonowych funkcjonuje w formule kontenerowej. W tym roku będą to 24 modułowe obiekty o powierzchni do 90 m kw. które powstają tam, gdzie brakuje tradycyjnych lokali handlowych.
W sklepach sezonowych Żabki klienci najczęściej sięgają po napoje i lody – w 2025 r. sprzedano ich odpowiednio prawie 13 mln i ponad 1,3 mln sztuk. Wśród chętnie wybieranych produktów są również hot dogi, frytki i panini, a także kanapki oraz dania gotowe.
Sezonowe sklepy Żabki będą działać do końca września.
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