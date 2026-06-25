Otwarcie ostatniego odcinka drogi ekspresowej S6 między Słupskiem a Leśnicami o długości ponad 40 km zaplanowano na piątek 26 czerwca.

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Otwarcie ostatniego odcinka trasy S6 już 26 czerwca

Droga ekspresowa S6, zwana Trasą Kaszubską, jest uznawana za jedną z najważniejszych inwestycji drogowych w północnej Polsce. Stanowi część europejskiego korytarza Via Hanseatica, który łączy miasta południowego Bałtyku – od Lubeki w Niemczech po Rygę na Łotwie.

W piątek 26 czerwca otwarty zostanie ostatni odcinek drogi ekspresowej S6 łączącej Szczecin z Trójmiastem Foto: Ministerstwo Infrastruktury

Trasa S6 ma łącznie 380 km i już od piątku połączy największe miasta północnej Polski: Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdynię i Gdańsk. Jak zauważył w czasie niedawnej wizytacji inwestycji minister infrastruktury Dariusz Klimczak, droga poprawi komunikację w północnej Polsce. Dzięki niej tegoroczne wyjazdy wakacyjne nad morze będą szybsze i wygodniejsze. Czas podróży między Gdańskiem a Szczecinem skróci się o około 1,5 godziny – z ok. 5 godzin do ok. 3,5 godziny.

Łeba może stać się nowym hitem nad Bałtykiem. Wszystko dzięki otwarciu trasy S6

Otwarcie ostatniego odcinka drogi ekspresowej S6 skróci czas dojazdu nad morze. Zyskać na tym fakcie może środkowe Wybrzeże, a przede wszystkim Łeba, zauważają eksperci Marshall Real Estate cytowani przez serwis Property Design.

Do tej pory dotarcie do tej nadmorskiej miejscowości było utrudnione. Tym samym niewielu turystów decydowało się wybrać tu spontanicznie jedynie na weekend. Przeważały dłuższe pobyty rezerwowane ze znacznym wyprzedzeniem.

– Infrastruktura drogowa jest bardzo ważna przy planowaniu urlopów. Skrócenie czasu dojazdu dzięki trasie S6 zdejmie z Łeby łatkę bazy wypoczynkowej kojarzonej wyłącznie z jednym, długim wakacyjnym urlopem. Dziś to może być całoroczny kierunek na spontaniczny, weekendowy reset – zauważył Tomasz Kozioł z Marshall Real Estate, cytowany przez Property Design.

Oddanie do użytku ostatniego odcinka trasy S6 może sprawić, że Łeba stanie się atrakcyjnym celem nawet krótkich wypadów nad morze. Miejscowość, do której już od początku wakacji będzie można dotrzeć znacznie wygodniej i szybciej, ma bowiem sporo do zaoferowania turystom.

Posiada nie tylko szerokie plaże, lecz także szereg innych walorów przyrodniczych. To przede wszystkim Słowiński Park Narodowy z wyjątkowymi w skali kraju ruchomymi wydmami. Ponadto znajdują się tu dwa jeziora – Łebsko i Sarbsko. Dodatkowo miejscowość jest w stanie zaoferować turystom więcej spokoju i prywatności oraz niższe ceny niż najpopularniejsze kurorty nad Bałtykiem.