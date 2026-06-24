Jak informował w poniedziałek minister infrastruktury Dariusz Klimczak, jeszcze w tym tygodniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ma podpisać pierwszą umowę na remont trasy między Łodzią a Warszawą. Prace przy rozbudowie autostrady A2 mają ruszyć w III kwartale. Na wykonawcę 24-kilometrowego odcinka między węzłem Łódź Północ a Łyszkowicami GDDKiA wybrała firmę Budimex.

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– Kierowcy muszą spodziewać się pewnych utrudnień. Zostawimy pod ruchem dwa pasy ruchu, ale pasy będą węższe i pojawią się ograniczenia prędkości, więc z pewnością przepustowość ruchu i płynność jazdy spadnie – zapowiada w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prezes Budimexu, Artur Popko.

– Mam nadzieję, że część kierowców wybierze alternatywne trasy omijające A2, niemniej na pewno w I fazie budowy trzeba spodziewać się znaczących utrudnień w ruchu. Będą one jednak czasowe, a po zakończeniu prac przejazd A2 będzie znacznie bardziej komfortowy – dodaje.

W trakcie remontu będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km/h. Z dwóch pasów w każdym kierunku trasa na tym odcinku zostanie rozbudowana do trzech.

Drogowcy pomyśleli z wyprzedzeniem. „To ogromne ułatwienie”

Autostrada A2 między Łodzią a Warszawą została otwarta w 2012 r., tuż przed rozpoczęciem piłkarskich mistrzostw Europy EURO 2012. Projekt przewidywał rozbudowę trasy w przyszłości o dodatkowy pas ruchu, więc wszelkie obiekty inżynieryjne – wiadukty, mosty, przepusty – zostały zaprojektowane i wybudowane z myślą o dodatkowym pasie. Prezes Budimexu, pytany przez „Rz”, czy takie założenie faktycznie usprawnia teraz przebudowę trasy, ocenił, że jest to „ogromne ułatwienie”.

– Przebudowa wszystkich obiektów inżynieryjnych nie tylko znacząco podniosłaby koszty, ale wymagałaby też zgód administracyjnych, co wydłużyłoby harmonogram prac i istotnie wpłynęłoby na komfort ruchu w trakcie przebudowy. Budowa dodatkowego pasa, po wewnętrznej stronie trasy, będzie relatywnie mało inwazyjna – tłumaczy Popko.

Rozbudowa A2 między Łodzią a Warszawą obejmie 92 km, a droga ma zyskać po jednym dodatkowym pasie ruchu, co oznacza, że będzie miała trzy lub cztery (bliżej Warszawy) pasy w obu kierunkach.

Przebudowa A2 zakończy się przed czasem?

W poniedziałek Budimex zakończył budowę węzła łączącego autostrady D1 i D4 pod Bratysławą. Inwestycję na Słowacji polskiej spółce udało się oddać do użytkowania o 90 dni wcześniej niż zakładał harmonogram.

– Będziemy starali się podobnie wyprzedzać harmonogram w przypadku przebudowy A2, aczkolwiek zamawiający już w fazie przetargu założył bardzo rygorystyczny termin. Wszystko będzie zależeć od warunków atmosferycznych i tego, czy będziemy w stanie prowadzić prace w okresie zimowym – wyjaśnił Popko.

Koszt rozbudowy autostrady A2 na odcinku Łódź Północ – Łyszkowice to 453,2 mln zł. Z kolei całość przebudowy trasy między Łodzią a Warszawą będzie kosztować 1,4 mld zł.