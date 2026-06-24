Odcinek A2 pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską
Jak informował w poniedziałek minister infrastruktury Dariusz Klimczak, jeszcze w tym tygodniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ma podpisać pierwszą umowę na remont trasy między Łodzią a Warszawą. Prace przy rozbudowie autostrady A2 mają ruszyć w III kwartale. Na wykonawcę 24-kilometrowego odcinka między węzłem Łódź Północ a Łyszkowicami GDDKiA wybrała firmę Budimex.
– Kierowcy muszą spodziewać się pewnych utrudnień. Zostawimy pod ruchem dwa pasy ruchu, ale pasy będą węższe i pojawią się ograniczenia prędkości, więc z pewnością przepustowość ruchu i płynność jazdy spadnie – zapowiada w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prezes Budimexu, Artur Popko.
– Mam nadzieję, że część kierowców wybierze alternatywne trasy omijające A2, niemniej na pewno w I fazie budowy trzeba spodziewać się znaczących utrudnień w ruchu. Będą one jednak czasowe, a po zakończeniu prac przejazd A2 będzie znacznie bardziej komfortowy – dodaje.
W trakcie remontu będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km/h. Z dwóch pasów w każdym kierunku trasa na tym odcinku zostanie rozbudowana do trzech.
Czytaj więcej
Kierowcy planujący w najbliższym czasie podróże po polskich autostradach muszą przygotować się na utrudnienia spowodowane pracami drogowymi. Remont...
Autostrada A2 między Łodzią a Warszawą została otwarta w 2012 r., tuż przed rozpoczęciem piłkarskich mistrzostw Europy EURO 2012. Projekt przewidywał rozbudowę trasy w przyszłości o dodatkowy pas ruchu, więc wszelkie obiekty inżynieryjne – wiadukty, mosty, przepusty – zostały zaprojektowane i wybudowane z myślą o dodatkowym pasie. Prezes Budimexu, pytany przez „Rz”, czy takie założenie faktycznie usprawnia teraz przebudowę trasy, ocenił, że jest to „ogromne ułatwienie”.
– Przebudowa wszystkich obiektów inżynieryjnych nie tylko znacząco podniosłaby koszty, ale wymagałaby też zgód administracyjnych, co wydłużyłoby harmonogram prac i istotnie wpłynęłoby na komfort ruchu w trakcie przebudowy. Budowa dodatkowego pasa, po wewnętrznej stronie trasy, będzie relatywnie mało inwazyjna – tłumaczy Popko.
Rozbudowa A2 między Łodzią a Warszawą obejmie 92 km, a droga ma zyskać po jednym dodatkowym pasie ruchu, co oznacza, że będzie miała trzy lub cztery (bliżej Warszawy) pasy w obu kierunkach.
W poniedziałek Budimex zakończył budowę węzła łączącego autostrady D1 i D4 pod Bratysławą. Inwestycję na Słowacji polskiej spółce udało się oddać do użytkowania o 90 dni wcześniej niż zakładał harmonogram.
– Będziemy starali się podobnie wyprzedzać harmonogram w przypadku przebudowy A2, aczkolwiek zamawiający już w fazie przetargu założył bardzo rygorystyczny termin. Wszystko będzie zależeć od warunków atmosferycznych i tego, czy będziemy w stanie prowadzić prace w okresie zimowym – wyjaśnił Popko.
Koszt rozbudowy autostrady A2 na odcinku Łódź Północ – Łyszkowice to 453,2 mln zł. Z kolei całość przebudowy trasy między Łodzią a Warszawą będzie kosztować 1,4 mld zł.
Czytaj więcej
Budowlana grupa szuka kolejnych zleceń na ościennych rynkach. Później może przyjść czas na resztę Europy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas