Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zachodnia i częściowo południowa Europa są w obszarze podwyższonego ciśnienia związanego z wyżem znad Atlantyku, na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują ośrodki niskiego ciśnienia znad północno-wschodniej Europy i związane z nimi fronty atmosferyczne.

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Polska jest pod wpływem niżu, którego ośrodek przemieszcza się znad rejonu wyspy Olandii w kierunku Łotwy. Ze wspomnianym niżem związane są strefy frontów: początkowo z północnego zachodu na wschód będzie przemieszczał się front chłodny, a następnie w północnej połowie kraju zaznaczy się front okluzji. Napływa chłodna polarna morska masa powietrza.

Prognoza pogody na środę, 8 lipca. Porywy wiatru nawet do 120 kilometrów na godzinę

W środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej części oraz w centrum kraju. Na północnym wschodzie możliwe burze. Suma opadów na północnym wschodzie do około 30 mm.

Temperatura maksymalna od 12 st. C na Podlasiu, około 18 st. C w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich, do 22 st. C w zachodniej części kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, na północnym wschodzie okresami silny do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, na wybrzeżu silny i bardzo silny, od 40 km/h na wybrzeżu zachodnim do 70 km/h w części wschodniej, w porywach do 85 km/h na zachodzie do 120 km/h w rejonie Zatoki Gdańskiej, północno-zachodni i zachodni. Wiatr po południu będzie stopniowo słabł. W Sudetach porywy do 90 km/h, w Karpatach do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, jedynie na zachodzie okresami małe. We wschodniej części kraju oraz w centrum, a także lokalnie na Pomorzu Zachodnim przelotne opady deszczu i możliwe burze. Suma opadów na krańcach północno-wschodnich do około 10 mm.

Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 9 st. C do 12 st. C, nad samym morzem około 15 st. C; chłodniej w obszarach podgórskich, około 8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na Pomorzu i Suwalszczyźnie okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, w rejonie Zatoki Gdańskiej w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy do 70 km/h, w Karpatach do 60 km/h.

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Pogoda w czwartek, 9 lipca. Możliwy deszcz i burze

W czwartek zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, jedynie na północnym zachodzie okresami małe. Miejscami przelotne opady deszczu. We wschodniej połowie miejscami burze. Suma opadów na północnym wschodzie do 15 mm.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 18 st. C do 22 st. C, chłodniej miejscami na wschodzie kraju oraz w rejonach podgórskich Karpat od 15 st. C do 17 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, na północnym wschodzie w porywach do 65 km/h, w rejonie Zatoki Gdańskiej wzmagający się do silnego, 40 km/h z porywami do 70 km/h, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach porywy do 70 km/h.

Prognoza pogody dla Warszawy. Możliwe burze z gradem

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

W środę w Warszawie będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Prognozowana suma opadów do około 10 mm. Temperatura maksymalna około 19 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do około 70 km/h, północno-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna około 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo porywisty, z kierunków zachodnich.

W czwartek w stolicy spodziewane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, możliwe także burze, również z gradem. Prognozowana suma opadów do około 10 mm. Temperatura maksymalna około 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 55 km/h, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz możliwe porywy do 60 km/h.