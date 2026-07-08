1. Rozebranie się całkowicie do naga – legalne tylko w domu. Całkowite zdjęcie ubrania w przestrzeni prywatnej jest dozwolone. Ważne, by nie wystawiać się na widok publiczny. Paradowanie po balkonie lub przydomowym ogródku w stroju Ewy lub Adama nie jest dozwolone, ponieważ są to miejsca ogólnowidoczne, a wówczas musimy brać pod uwagę, że inne osoby nie życzą sobie widzieć nagiego ciała.

2. Publiczne rozebranie się całkowicie do naga – nielegalne. Nie można zrzucić z siebie całego ubrania w przestrzeniach publicznych. Musimy brać pod uwagę wrażliwość postronnych obserwatorów i normę obyczajową, która nie pozwala na eksponowanie całkowicie nagiego ciała poza szczególnie wyznaczonymi miejscami typu plaża dla naturystów.