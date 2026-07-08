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Mikołaj Małecki: Jak w upalny dzień rozebrać się legalnie?

Szukamy ochłody, ale czy w upalny dzień można rozebrać się do naga? Oto dogmatyczny poradnik, jak rozebrać się legalnie. Co można z siebie zdjąć, by działać w zgodzie z polskim prawem w czasie ekstremalnych upałów, które właśnie przechodzą przez Polskę.

Publikacja: 08.07.2026 04:50

Jak w upalny dzień rozebrać się legalnie?

Jak w upalny dzień rozebrać się legalnie?

Foto: Adobe Stock

Mikołaj Małecki

1. Rozebranie się całkowicie do naga – legalne tylko w domu. Całkowite zdjęcie ubrania w przestrzeni prywatnej jest dozwolone. Ważne, by nie wystawiać się na widok publiczny. Paradowanie po balkonie lub przydomowym ogródku w stroju Ewy lub Adama nie jest dozwolone, ponieważ są to miejsca ogólnowidoczne, a wówczas musimy brać pod uwagę, że inne osoby nie życzą sobie widzieć nagiego ciała.

2. Publiczne rozebranie się całkowicie do naga – nielegalne. Nie można zrzucić z siebie całego ubrania w przestrzeniach publicznych. Musimy brać pod uwagę wrażliwość postronnych obserwatorów i normę obyczajową, która nie pozwala na eksponowanie całkowicie nagiego ciała poza szczególnie wyznaczonymi miejscami typu plaża dla naturystów.

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