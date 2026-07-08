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Marek Domagalski: TK tylko udrażnia prerogatywy prezydenta

Uściślenie przez Trybunał Konstytucyjny (TK) kontrasygnaty premiera, a właściwie praktyki jej stosowania na terenie sądownictwa, pozwala prezydentowi udrożnić zwłaszcza Sąd Najwyższy.

Publikacja: 08.07.2026 05:00

Jak wyrok TK ws. kontrasygnaty wpłynie na Sąd Najwyższy?

Jak wyrok TK ws. kontrasygnaty wpłynie na Sąd Najwyższy?

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Marek Domagalski

Nie zdziwiłem się, gdy pojawiły się głosy krytyczne, że wyrok TK rozpala spór o granice władzy prezydenta i rolę kontrasygnaty premiera, od której zależy w wielu sprawach ważność decyzji prezydenta, choć są to raczej drobne zastrzeżenia. A to, że wniosek do TK złożyła pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska, której status jest kwestionowany ze względu na powołanie jej przy udziale nowej Krajowej Rady Sądownictwa, jakby jej całe życie sędziowskie i sześć lat prezesury SN nie potwierdzały wyjątkowego dorobku sędziowskiego; a to że wyrok TK nie będzie opublikowany, choć TK od dawna wskazuje, że wystarczy jego ogłoszenie, jak to jest np. w sprawie o spadek czy rozwód; wreszcie, że TK rozszerza prerogatywy prezydenta, a więc jego decyzje niewymagające kontrasygnaty, czyli podpisu premiera, choć TK wyłuszczył, że to pozorne rozszerzenie.

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