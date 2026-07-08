Rozmawiamy chwilę po zakończeniu II Ogólnopolskiego Zjazdu sędziów karnistów. Jakie wnioski płyną z tego dwudniowego spotkania?

Takie spotkania są bardzo potrzebne, bo pozwalają wyjść poza punkt widzenia własnego sądu, własnego wydziału i własnych spraw, a także wymienić się doświadczeniami, porozmawiać o problemach, które w praktyce powtarzają się w całym kraju, ale też zobaczyć, że wiele wyzwań mamy wspólnych. Są okazją do realnej rozmowy, czasem sporu, weryfikacji własnych poglądów. Możliwość skonfrontowania swoich przemyśleń z doświadczeniem innych osób jest wartością samą w sobie.