System emerytalny w Polsce jest głęboko niesprawiedliwy i budżetowo niezwykle drogi
Muszę przyznać, że trochę mnie zaskakuje i zdumiewa kolejna fala batalii o naprawienie niesprawiedliwego systemu emerytalnego w Polsce. Głównym podmiotem tej ofensywy stała się ponownie JDG (czyli jednoosobowa działalność gospodarcza – red.). Oczywiście oprócz niesprawiedliwości systemu (mniejsze składki niż w przypadku etatowych pracowników) w tle jest też troska o nędzny byt JDG na emeryturach i konieczność ponoszenia trudu utrzymania przy życiu pokoleń „trutniów”, którym budżet/uczciwy podatnik będzie musiał dopłacać do minimalnej ustawowej emerytury, bo zebranych składek „trutniom” nie starczy.
Stąd od razu, bez bicia, przyznajmy: faktycznie dla pokolenia JDG z lat 2015-2025 konieczne będą w 2035 r. dopłaty do minimalnych emerytur kosztujące budżet 11-13 mld zł rocznie. Przy czym szacunki ZUS zostały przeprowadzone bez uwzględnienia dochodów uzyskiwanych na emeryturze z IKE i IKZE, ale także z pełnymi znaków zapytania założeniami (np. dotyczącymi wysokości minimalnej emerytury).
Straszne? No, mało to nie jest. Ale wszystko jest względne. Porozmawiajmy o niesprawiedliwości społecznej i pochylmy się z troską nad całym systemem emerytalnym, a nie nad jego wyrwanymi z kontekstu kawałkami.
W Polsce poza powszechnym systemem emerytalnym, ale z emeryturami refundowanymi przez podatnika, znajdują się dziś: zawodowi żołnierze, zatrudnieni w służbach mundurowych, sędziowie i prokuratorzy, rolnicy oraz księża. Każdą z tych grup zawodowych system emerytalny „obsługuje” inaczej. Niektórzy płacą normalne składki, niektórzy okrojone, a niektórzy nie płacą ich w ogóle, bo – jak sędziowie i prokuratorzy – przechodzą w stan emerytalnego spoczynku.
Ale bez wchodzenia w szczegóły wygląda to tak, że dopłaty budżetowe do emerytur żołnierzy sięgają już dziś rocznie ok. 13 mld zł, do służb mundurowych ok. 15,5 mld zł, do sędziów i prokuratorów ok. 2 mld zł, do emerytur kapłanów 200-300 mln zł rocznie, do rolników ubezpieczonych w KRUS 26-28 mld zł.
Dopłaty do emerytur 270 tys. uprzywilejowanych składkowo emerytów mundurowych i sądowych, bez rolników, kosztują więc podatnika w sumie ok. 30-31 mld zł rocznie. Nieco ponad 1 mln rolników kolejne 26-28 mld zł. Razem daje to sporawą górkę pieniędzy budżetowych, bo 56-59 mld zł rocznie.
Dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dla ok. 9 mln emerytów ZUS-owskich wyniosły w 2024 r. ok. 71 mld zł.
Efektywna dopłata z budżetu do składki na jednego ubezpieczonego w ZUS wyniosła ok. 650 zł na miesiąc, czyli 7800 zł rocznie, dla mundurowego ok. 8,5 tys. zł na miesiąc, co daje 102 tys. zł na rok, dla sędziego/prokuratora ok. 28 tys. zł miesięcznie, czyli 3 mln 360 tys. zł rocznie, do emerytury jednego rolnika budżet miesięcznie dokłada ok. 2100 zł, czyli rocznie ok. 25 tys. zł.
Można na koszty uprzywilejowanego systemu emerytalnego patrzeć w wymiarze skumulowanym (roczne koszty x przeciętna długość życia x okres pobierania świadczenia). Ale po co szokować się kolejnymi liczbami? Wydaje mi się, że to, co wyżej opisałem całkowicie wystarczy do wyrobienia sobie opinii co do „społecznej sprawiedliwości” systemu emerytalnego i związanych z tym budżetowych kosztów.
W 2023 r. NIK oszacował, że gdyby tylko sami rolnicy płacili składki takie, jak JDG, to dotacja do KRUS spadłaby z 26 mld do ok. 6 mld zł rocznie. Wtedy te potencjalne 11-13 mld zł dopłat rocznie do minimalnej emerytury dla JDG robiłoby wrażenie. Teraz to wygląda na żart.
Nie wszystko w systemie JDG jest do obrony. Są rzeczy, które obronić trudno. Różne rodzaje JDG są zróżnicowane pod względem podatkowo-składkowym. I to jest z pewnością do poprawki. Ale to nie od tego końca psuje się ryba.
System emerytalny w Polsce jest głęboko niesprawiedliwy i budżetowo niezwykle drogi. Ale nie dlatego, że jakoś szczególnie uprzywilejowuje JDG wobec pracowników etatowych. Jest niesprawiedliwy, bo nie jest powszechny i pełno w nim kosztownych w utrzymaniu dla podatnika grup uprzywilejowanych.
Chcemy walczyć o elementarny porządek i efektywność systemu emerytalnego, to chwyćmy za rogi prawdziwego byka, a nie biednego ślimaka za różki.
Jestem ekonomistą, nie politykiem. Gdyby ekonomiści wszystko, co analizują w gospodarce zaczęli podporządkowywać kryterium realpolitik, to gdzie byśmy wylądowali? Dlaczego przy fine tuningu wadliwego systemu brać mają po głowie zawsze ci najmniej dla polityków cenni, a nie ci, którzy co prawda najwięcej kosztują (podatnika, bo przecież nie polityków), ale za to dużo ważą, kiedy chodzi o głosy? Naiwność? Być może. Ale jak w takim razie nazwać ten rodzaj polityki, który nastawiony jest wyłącznie na słupki poparcia w sondażach? Proszę samodzielnie znaleźć na to odpowiedni termin.
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