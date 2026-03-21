Karol Nawrocki
Prawo prezydenta do weta opisane jest w artykule 122 ustępie 5 konstytucji RP. Artykuł 122 opisuje procedurę po przyjęciu ustawy przez parlament – jest ona wówczas kierowana do prezydenta. Głowa państwa, w przypadku przyjęcia ustawy przez parlament ma 21 dni na podjęcie decyzji. W tym czasie może podpisać ustawę, skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego, by ten stwierdził, czy jest zgodna z konstytucją albo przekazać ją Sejmowi do ponownego rozpatrzenia.
1. Po przedstawieniu ustawy Marszałek Sejmu przekazuje ją Prezydentowi Rzeczypospolitej do podpisu.
2. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Przed podpisaniem ustawy Prezydent Rzeczypospolitej może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją.
4. Prezydent Rzeczypospolitej odmawia podpisania ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z Konstytucją. Jeżeli jednak niezgodność dotyczy tylko poszczególnych przepisów ustawy, a Trybunał Konstytucyjny nie orzeknie, że są one nierozerwalnie związane z całą ustawą, Prezydent Rzeczypospolitej, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, podpisuje ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją albo zwraca ustawę Sejmowi w celu usunięcia niezgodności.
5. Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie wystąpił z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w trybie ust. 3, może z umotywowanym wnioskiem przekazać ustawę Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów Prezydent Rzeczypospolitej w ciągu 7 dni podpisuje ustawę i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku Prezydentowi Rzeczypospolitej nie przysługuje prawo wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego w trybie ust. 3.
6. W przypadku wystąpienia Prezydenta Rzeczypospolitej do Trybunału Konstytucyjnego w trybie ust. 3 termin do podpisania ustawy ulega zawieszeniu do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny.
Ta ostatnia możliwość to właśnie prezydenckie weto. Oznacza ona de facto odmowę podpisania ustawy przez prezydenta (bez podpisu głowy państwa ustawa nie może wejść w życie). Sejm – o czym stanowi ustęp 5 artykułu 122 konstytucji RP – może obalić weto większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W przypadku gdy w głosowaniu biorą udział wszyscy posłowie, większość 3/5 to 276 posłów.
W przypadku obalenia weta przez Sejm prezydent musi w ciągu 7 dni podpisać ustawę. Jeśli parlament nie zdoła obalić weta lub nie podejmie takiej próby – ustawa nie może wejść w życie.
Karol Nawrocki w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy prezydentury skorzystał z prawa weta 29 razy, co oznacza, że jest drugim najczęściej wetującym ustawy prezydentem w historii III RP. Najwięcej prezydenckich wet (35) ma na koncie Aleksander Kwaśniewski, który jednak do zawetowania takiej liczby ustaw potrzebował dwóch pełnych kadencji. Dla porównania Andrzej Duda, poprzednik Karola Nawrockiego na stanowisku głowy państwa, w ciągu 10 lat zawetował 19 ustaw.
Ostatnią zawetowaną przez Karola Nawrockiego ustawą była Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (weto z 13 marca). Jednocześnie Pałac Prezydencki podkreśla, że Karol Nawrocki większość ustaw podpisuje. Przed kilkoma dniami sam Karol Nawrocki wyliczał, że podpisał 167 ustaw. Nie zmienia to faktu, że, gdyby Nawrocki zachował obecną częstotliwość wetowania (średnio nieco ponad 4 ustawy miesięcznie) tylko do końca pierwszej kadencji, zawetowałby łącznie ponad 210 ustaw (nie licząc już zawetowanych).
Wojciech Jaruzelski – pierwszy prezydent Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, w wyniku ustaleń Okrągłego Stołu, przy którym strony ustaliły ustanowienie takiego urzędu. Jaruzelskiego – wcześniej od listopada 1985 r. przewodniczącego Rady Państwa, Zgromadzenie Narodowe przewagą dwóch głosów wybrało na sześcioletnią wówczas kadencję na stanowisku prezydenta 19 lipca 1989 r.. 31 grudnia tego samego roku stanowisko głowy państwa, w drodze ustawy o zmianie Konstytucji RP, zostało przemianowane na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Stanowisko to Wojciech Jaruzelski pełnił do 22 grudnia 1990 r..
Podczas swojej prezydentury Jaruzelski skorzystał z prawa weta raz – zawetował Ustawę o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Lech Wałęsa – pierwszy prezydent RP pochodzący z wyborów powszechnych. Podczas pięcioletniej kadencji (grudzień 1990 – grudzień 1995) zawetował 27 ustaw.
Aleksander Kwaśniewski – sprawował władzę przez dwie kadencje, od grudnia 1995 do grudnia 2005 roku. W tym czasie użył prawa weta wobec 35 ustaw.
Lech Kaczyński – jego kadencja trwała od grudnia 2005 do 10 kwietnia 2010, przedwcześnie zakończyła ją katastrofa smoleńska. W ciągu niespełna 5 lat Kaczyński zawetował 18 ustaw (za rządów Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego jedną, pozostałe za rządu Donalda Tuska).
Bronisław Komorowski – prezydent w latach 2010-2015. W tym czasie skorzystał z prawa weta czterokrotnie.
Andrzej Duda – drugi prezydent w historii RP, który władzę sprawował przez dwie kadencje – od 2015 do 2025 r.. Jego prezydentura zbiegła się w znacznej części z rządami Zjednoczonej Prawicy (2015-2023). Łącznie Duda zawetował 19 ustawy – dziewięć w czasie pierwszej kadencji, 10 w czasie drugiej.
Koalicja rządząca uważa, że prezydent nadużywa prawa weta (powstała nawet strona wetomat.pl, na której opisywane są wszystkie weta prezydenta), uniemożliwiając rządowi realizację jego agendy. Karol Nawrocki za każdym razem przekonuje, że wetuje ustawy ze względu na ich wadliwość lub występując w interesie obywateli.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, jak oceniają korzystanie przez prezydenta z prawa weta.
46,9 proc. badanych uznało, że prezydent korzysta z prawa weta za często.
Zdaniem 33,4 proc. respondentów prezydent właściwie korzysta z prawa weta.
5,1 proc. ankietowanych uważa, że prezydent korzysta z prawa weta zbyt rzadko.
14,6 proc. uczestników sondażu nie ma zdania w tej sprawie.
– Zdanie że Karol Nawrocki wetuje zbyt wiele ustaw częściej wyrażają mężczyźni (50 proc.) niż kobiety (44 proc.). Przekonanie takie podziela blisko siedmiu na dziesięciu respondentów po pięćdziesiątym roku życia (57 proc.) i ponad połowa respondentów z wyższym wykształceniem (53 proc.). Opinia taka jest popularna zwłaszcza wśród respondentów z miast liczących ponad 500 tys. mieszkańców (61 proc.) i tych, których dochody są wyższe niż 7000 zł netto (56 proc.) – komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 17-18 marca 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
