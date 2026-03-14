Karol Nawrocki zawetował nowelizację postępowania karnego. Waldemar Żurek reaguje

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odniósł się do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który zawetował nowelizację procedury karnej.

Publikacja: 14.03.2026 10:35

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Mateusz Adamski

Chodzi o ustawę z 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. W piątek po południu Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Karol Nawrocki odmówił jej podpisania. Zdaniem głowy państwa, nowe przepisy mogłyby utrudniać prowadzenie postępowań karnych. To byłoby zaś sprzeczne z interesem obywateli oraz obowiązkiem państwa do zapewnienia im bezpieczeństwa. W komunikacie zwrócono również uwagę, że poważne uwagi do ustawy zgłaszane były przez środowiska prokuratorskie – wskazywano na wysokie ryzyko proceduralnego chaosu. 

– Państwo musi gwarantować rzetelny proces, ale także chronić obywateli przed przestępczością. By to było możliwe i skuteczne, prawo karne musi być jasne oraz precyzyjne, a tego w nowelizacji zabrakło – stwierdził Rzecznik Prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Czytaj więcej

Definicja podejrzanego bez zmian. Nawrocki zawetował nowelizację procesu karnego
Prawo karne
Definicja podejrzanego bez zmian. Nawrocki zawetował nowelizację procesu karnego

Waldemar Żurek: To jest jawna obrona starego myślenia o państwie

Do decyzji Karola Nawrockiego odniósł się w sobotę minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. We wpisie na platformie X stwierdził, że „to już bodaj 29 weto, tym razem do ustawy, która miała być kompleksową reformą by nieporównanie lepiej niż dotychczas chronić obywatela w postępowaniu karnym”. 

Żurek wyliczył, że ustawa miała wzmacniać prawo do obrony, ograniczać nadużywanie tymczasowego aresztowania, ułatwiać dostęp do akt, wspierać osoby z niepełnosprawnościami i uniemożliwiać wykorzystywanie w sądzie dowodów zdobytych nielegalnie.

„Jak widać ktoś ma ciągoty do ustrojów innych niż demokracja. To jest jawna obrona starego myślenia o państwie: im mniej praw ma obywatel, tym wygodniej dla władzy. Takie rządy już nie wrócą, Panie Prezydencie (Wetomacie)” – napisał szef MS. 

Czytaj więcej

Kodeks karny
Prawo karne
Reforma procedury karnej wkracza w decydującą fazę. Czy Polska uniknie kar?

Ulga przysługuje tym, którzy się z Polski wyprowadzili i po przynajmniej trzech latach kalendarzowyc
Podatki
Urzędnicy skarbówki interesują się wracającymi do Polski. Co sprawdzają?
Jak zostać franczyzobiorcą McDonald’s?
Materiał Promocyjny
Jak zostać franczyzobiorcą McDonald’s?
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Materiał Promocyjny
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Dziś o „wuzetkę” może wystąpić każdy. Dla atrakcyjnych nieruchomości takich wniosków wpływa nawet ki
Nieruchomości
Jedna działka, jedna wuzetka? Ministerstwo zabrało głos
Aplikacja mObywatel
W sądzie i w urzędzie
Trzy nowe funkcje w mObywatelu. Chodzi o dowody i paszporty
Karol Nawrocki
Prawo w Polsce
Karol Nawrocki podpisał trzy ustawy. Studenci zostaną młodszymi asystentami sędziego
