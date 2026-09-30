Trzy osoby trafiły do szpitala po otwarciu przesyłki, która dotarła do siedziby Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Z budynku ewakuowano 133 osoby, a na miejscu pracowały ekipy ratownictwa chemicznego – ustalił RMF FM.
Przesyłka nadeszła z Niemiec. W kopercie znajdowała się pocztówka. Jak ustalił RMF FM, po jej otwarciu nie wysypała się żadna widoczna substancja.
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Chwilę później źle poczuło się jednak dwóch żandarmów oraz cywil przebywający w pomieszczeniu.
U wszystkich trzech osób pojawiły się podrażnienia skóry twarzy i rąk. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala.
Odizolowano również czterech żandarmów, którzy mieli kontakt ze zdarzeniem, ale nie wykazywali żadnych objawów. Na miejscu rozpoczęły działania służby ratownictwa chemicznego.
Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano 133 osoby przebywające w sąsiedniej klatce budynku.
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Nie wiadomo na razie, co spowodowało podrażnienia u trzech osób ani czy przesyłka zawierała niebezpieczną substancję.
Okoliczności zdarzenia są obecnie wyjaśniane.
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