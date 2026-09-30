Trzy osoby trafiły do szpitala po otwarciu przesyłki, która dotarła do siedziby Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Z budynku ewakuowano 133 osoby, a na miejscu pracowały ekipy ratownictwa chemicznego – ustalił RMF FM.

Reklama Reklama

Przesyłka nadeszła z Niemiec. W kopercie znajdowała się pocztówka. Jak ustalił RMF FM, po jej otwarciu nie wysypała się żadna widoczna substancja.

Chwilę później źle poczuło się jednak dwóch żandarmów oraz cywil przebywający w pomieszczeniu.

Trzy osoby trafiły do szpitala po otwarciu przesyłki

U wszystkich trzech osób pojawiły się podrażnienia skóry twarzy i rąk. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala.

Odizolowano również czterech żandarmów, którzy mieli kontakt ze zdarzeniem, ale nie wykazywali żadnych objawów. Na miejscu rozpoczęły działania służby ratownictwa chemicznego.

Ewakuacja 133 osób w Nowej Dębie

Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano 133 osoby przebywające w sąsiedniej klatce budynku.

Czytaj więcej Policja 300 osób ewakuowanych z Lotniska Chopina w Warszawie Część hali przylotów na Lotnisku Chopina została ewakuowana. Musiało ją opuścić 300 podróżnych. Powodem był pozostawiony bez opieki bagaż - podaje...

Nie wiadomo na razie, co spowodowało podrażnienia u trzech osób ani czy przesyłka zawierała niebezpieczną substancję.

Okoliczności zdarzenia są obecnie wyjaśniane.