Wydarzenie zorganizowano pod hasłem „W Dniu św. Wita wszystko wyjdzie na jaw”. To święto religijne i narodowe upamiętniające XIV-wieczną bitwę sił chrześcijańskich dowodzonych przez Serbów z wojskami osmańskimi na Kosowym Polu.
Z tej samej okazji w sobotę odbył się w Belgradzie wiec zorganizowany przez rząd prezydenta Aleksandara Vuczicia. W przemówieniu do zgromadzonych szef państwa zapowiedział, że wkrótce ustąpi ze stanowiska i skupi się na kampanii przed przedterminowymi wyborami parlamentarnymi. Według wcześniejszych zapowiedzi głosowanie miałoby się odbyć na jesieni.
Przyspieszone wybory to główny postulat antyrządowych protestów, organizowanych od ponad roku przez serbskich studentów w odpowiedzi na tragedię w Nowym Sadzie z 1 listopada 2024 roku. W wyniku zawalenia się części dachu dworca kolejowego zginęło tam 16 osób. Demonstranci oskarżają władze o doprowadzenie do wypadku poprzez korupcję i zaniedbania.
Podczas wiecu w Kraljevie głos na scenie zabrali akademicy, w tym przedstawiciele mniejszości serbskiej z Kosowa, studenci oraz weterani. Jeden z nich mówił, że „represje ze strony władz” dotknęły m.in. weteranów wojennych popierających studenckie protesty.
- Aresztowano nas, przeszukiwano, zatrzymywano, poddawano medialnemu linczowi i nasyłano na nas kontrole. Niektórzy z nas stracili pracę – powiedział.
W przemówieniach skupiono się też na sytuacji Serbów w Kosowie - byłej serbskiej prowincji, która w 2008 roku ogłosiła nieuznawaną przez Belgrad niepodległość. Milena Petrović z Wydziału Nauk Przyrodniczo-Matematycznych Uniwersytetu w Prisztinie powiedziała do zgromadzonych, że władze Serbii i Kosowa realizują własne interesy kosztem zwykłych ludzi mieszkających w Kosowie.
- Takie podejście nie sprzyja wzajemnemu szacunkowi, uznaniu i akceptacji między ludnością serbską i albańską, a stanowią one warunek konieczny trwałego pokoju w Kosowie – przekonywała.
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