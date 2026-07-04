Współprzewodniczący AfD Tino Chrupalla przemawiał do delegatów na dwudniowej konwencji partii w Erfurcie
Alternatywa dla Niemiec (AfD) rozpoczęła federalny zjazd partyjny w atmosferze dużych nadziei związanych z zaplanowanymi na wrzesień wyborami do landtagów Saksonii-Anhaltu oraz Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Przodująca w sondażach AfD ma szansę na przejęcie władzy w tych regionach.
– Być może już wkrótce będziemy mogli rządzić samodzielnie – oświadczył Chrupalla w powitalnym przemówieniu do delegatów.
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W kontekście prób zablokowania zjazdu przez środowiska lewicowe i skrajnie lewicowe powiedział, że „kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje”, a „zadymiarze z Antify przespali własną akcję zakłócającą”.
Dwudniowy zjazd rozpoczął się punktualnie. Większość z 600 delegatów pojawiła się na sali z dwugodzinnym wyprzedzeniem.
W sobotę nad ranem przeciwnikom AfD udało się na chwilę zablokować pobliską autostradę oraz dwie inne drogi. W tym celu aktywiści przechodzili przez pobliskie pola. Punktowo doszło do starć z policją, którą demonstranci zaatakowali materiałami pirotechnicznymi.
Protest przeciw AfD w Erfurcie
Protestujący przeciw AfD, których liczba według dpa szacowana jest na co najmniej 20 tys., przechodzą w sobotę z centrum stolicy Turyngii w pobliże hali kongresowej, w której odbywa się zjazd. To przedstawiciele środowisk m.in. antyfaszystowskich, feministycznych i socjalistycznych. Wyróżniają się przedstawiciele partii politycznych: socjaldemokratycznej SPD, Zielonych oraz Lewicy. Nie dochodzi do starć z policją, choć nie brakuje transparentów z niecenzuralnymi słowami i okrzyków wymierzonych w AfD.
Władze Turyngii oraz Erfurtu wielokrotnie apelowały do demonstrantów o spokój. W kontekście wyzwania logistycznego burmistrz miasta Andreas Horn mówił o sytuacji nadzwyczajnej „w skali, jakiej Erfurt dotąd nie doświadczył”.
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W trakcie trwającego dwa dni zjazdu AfD wybrane zostanie kierownictwo partii. Uznawane jest to za formalność, na czele partii mają pozostać Chrupalla oraz Alice Weidel.
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