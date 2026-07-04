Oficer prasowy sztumskiej policji asp. szt. Karolina Kosmowska przekazała PAP, że do wypadku doszło w sobotę przed godz. 5 na drodze gminnej w miejscowości Postolin.

– Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 22-letni kierowca BMW prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze, po czym auto dachowało i uderzyło w nasyp ziemny – poinformowała Kosmowska.

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Jak dodała, w wyniku wypadku cztery osoby poniosły śmierć na miejscu. Wśród ofiar jest 12-letnia dziewczynka. Kierowca z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.

Policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie będą wyjaśniać okoliczności i przyczyny wypadku. 