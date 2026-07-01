Jak informuje gorzowianin.pl, operator koparki został zatrzymany przez policję. Mężczyzna, znajdując się pod wpływem alkoholu prowadził prace ziemne. Teraz policja będzie wyjaśniać wszelkie okoliczności zdarzenia. Śledztwo będzie prowadzone pod nadzorem prokuratury – zapowiada cytowany przez serwis gorzowianin.pl Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie.

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Odcinek drogi wojewódzkiej nr 130 wyłączony z ruchu po uszkodzeniu rurociągu

Do incydentu doszło w miejscowości Brzeźno, w gminie Lubiszyn. Ropa, wyciekająca z uszkodzonego rurociągu zalała drogę wojewódzką nr 130 na odcinku Tarnów–Barnówka. Na miejsce skierowano dziewięć zastępów straży pożarnej, a zalany odcinek drogi został wyłączony z ruchu.

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Informację o wycieku ropy przekazano Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, starostwu powiatowemu oraz zespołowi zarządzania kryzysowego.

Po uszkodzeniu rurociągu nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców

Wyciek miał miejsce na odcinku drogi, na którym prowadzono prace przygotowawcze do planowanej modernizacji sieci. Prowadząca ją firma PERN (Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych) podała, że „w chwili zdarzenia rurociąg nie był eksploatowany i nie prowadzono nim tłoczenia ropy naftowej”. Tuż po wypadku na miejsce skierowano służby techniczne PERN.

Firma podkreśla, że incydent nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia okolicznych mieszkańców.