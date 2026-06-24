„W wyniku ataku (...) na naszą infrastrukturę energetyczną, miasto zostało pozbawione prądu. Wprowadzono specjalny tryb funkcjonowania obiektów (infrastruktury energetycznej – red.). Specjaliści oceniają zniszczenia i robią wszystko, co możliwe, by przywrócić zasilanie” – napisał Razwożajew na swoim kanale na platformie Max.

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Apel do mieszkańców Sewastopola o oszczędzanie baterii swoich telefonów komórkowych

Mieszkańcom Sewastopola zaleca się, by oszczędzali baterie w telefonach komórkowych i używali ich tylko do pilnej komunikacji, blokowali działające w tle aplikacje i ograniczali jasność ekranu, by przedłużyć czas pracy telefonu. Do mieszkańców zaapelowano też, by – po przywróceniu zasilania – nie włączali jednocześnie zbyt wielu urządzeń elektrycznych, by uniknąć przeciążenia sieci.

Razwożajew informował wcześniej o strąceniu 11 dronów nad miastem.

Na kanale „Krymskij Wieter” w serwisie Telegram czytamy o trzech trafieniach w główną stację elektroenergetyczną zasilającą cały Sewastopol. Świadkowie, na których powołuje się kanał, informują o dużym pożarze na terenie obiektu infrastruktury energetycznej.

Problemy z zasilaniem na całym Krymie po ukraińskich atakach

23 czerwca wieczorem Oleg Kriuczkow, doradca gubernatora okupowanego przez Rosję Krymu poinformował, że w wyniku niemal codziennych ataków Ukraińców na infrastrukturę energetyczną półwyspu połowa Krymu jest pozbawiona prądu.

Kriuczkow poinformował, że na półwyspie dochodzi do prewencyjnych przerw w dostawach prądu, by uniknąć przeciążeń systemu energetycznego w związku ze zmniejszoną przez ukraińskie ataki mocą

Ukraińskie Siły Systemów Bezzałogowych informowały 23 czerwca o ataku na zbiorniki z paliwem na terenie elektrociepłowni w Kerczu.

W nocy z 23 na 24 czerwca doszło do czasowego wstrzymania ruchu pojazdów na Moście Krymskim – trwało ono ok. pół godziny. Po raz kolejny w ostatnich dniach celem ukraińskiego ataku była też Moskwa – mer stolicy Rosji Siergiej Sobianin poinformował o zniszczeniu drona lecącego w stronę miasta.

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