Regularne ataki ukraińskich dronów pozbawiają Krym prądu
„W wyniku ataku (...) na naszą infrastrukturę energetyczną, miasto zostało pozbawione prądu. Wprowadzono specjalny tryb funkcjonowania obiektów (infrastruktury energetycznej – red.). Specjaliści oceniają zniszczenia i robią wszystko, co możliwe, by przywrócić zasilanie” – napisał Razwożajew na swoim kanale na platformie Max.
Mieszkańcom Sewastopola zaleca się, by oszczędzali baterie w telefonach komórkowych i używali ich tylko do pilnej komunikacji, blokowali działające w tle aplikacje i ograniczali jasność ekranu, by przedłużyć czas pracy telefonu. Do mieszkańców zaapelowano też, by – po przywróceniu zasilania – nie włączali jednocześnie zbyt wielu urządzeń elektrycznych, by uniknąć przeciążenia sieci.
Razwożajew informował wcześniej o strąceniu 11 dronów nad miastem.
Na kanale „Krymskij Wieter” w serwisie Telegram czytamy o trzech trafieniach w główną stację elektroenergetyczną zasilającą cały Sewastopol. Świadkowie, na których powołuje się kanał, informują o dużym pożarze na terenie obiektu infrastruktury energetycznej.
23 czerwca wieczorem Oleg Kriuczkow, doradca gubernatora okupowanego przez Rosję Krymu poinformował, że w wyniku niemal codziennych ataków Ukraińców na infrastrukturę energetyczną półwyspu połowa Krymu jest pozbawiona prądu.
Kriuczkow poinformował, że na półwyspie dochodzi do prewencyjnych przerw w dostawach prądu, by uniknąć przeciążeń systemu energetycznego w związku ze zmniejszoną przez ukraińskie ataki mocą
Ukraińskie Siły Systemów Bezzałogowych informowały 23 czerwca o ataku na zbiorniki z paliwem na terenie elektrociepłowni w Kerczu.
W nocy z 23 na 24 czerwca doszło do czasowego wstrzymania ruchu pojazdów na Moście Krymskim – trwało ono ok. pół godziny. Po raz kolejny w ostatnich dniach celem ukraińskiego ataku była też Moskwa – mer stolicy Rosji Siergiej Sobianin poinformował o zniszczeniu drona lecącego w stronę miasta.
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