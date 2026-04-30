„Stany Zjednoczone analizują i rozważają możliwe zmniejszenie liczby wojsk w Niemczech; decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w najbliższym czasie” - napisał Trump w serwisie Truth Social.

Reuters przypomina, że już wcześniej przedstawiciel amerykańskiej administracji w rozmowie z tą agencją przyznał, iż Trump omawiał możliwość wycofania części amerykańskich żołnierzy z Europy. Na Starym Kontynencie stacjonuje ponad 68 tys. żołnierzy USA, z czego ok. 36,5 tysiąca w Niemczech, a niespełna 10 tysięcy w Polsce. W połowie lat 80-tych XX wieku, gdy trwała zimna wojna między Zachodem a ZSRR, w Niemczech stacjonowało ok. 250 tys. żołnierzy USA.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział, że przywódcy Iranu upokarzają USA

Groźba wycofania części amerykańskich żołnierzy z Niemiec pojawił się po tym, jak kanclerz Niemiec Friedrich Merz stwierdził, iż władze Iranu „upokarzają USA” w toku negocjacji dotyczących porozumienia pokojowego kończącego wojnę USA i Izraela z Iranem. - Irańczycy są najwyraźniej bardzo biegli w negocjacjach, albo raczej bardzo biegli w braku negocjacji, pozwalają Amerykanom podróżować do Islamabadu, a potem wyjeżdżać bez osiągnięcia czegokolwiek – mówił kanclerz 27 kwietnia kanclerz Niemiec w czasie spotkania ze studentami w Marsbergu.

Merz stwierdził następnie, że USA są "upokarzane przez irańskie przywództwo, zwłaszcza tzw. Strażników Rewolucji (chodzi o Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Mam nadzieję, że to skończy się tak szybko, jak to możliwe – dodał.

Kanclerz Niemiec mówił też, że USA nie konsultowały z Niemcami i innymi europejskimi sojusznikami rozpoczęcia działań militarnych przeciw Iranowi. Dodał, że już po wybuchu wojny w rozmowie z Trumpem wyraził swój sceptycyzm wobec całej operacji. - Gdybym wiedział, że będzie to trwało pięć-sześć tygodni i będzie się tylko pogarszać, powiedziałbym to mu nawet dobitniej – przyznał też.

Merz stwierdził też, że wojna USA i Izraela z Iranem kosztuje Niemcy „mnóstwo pieniędzy podatników”.

Na słowa te Trump zareagował 28 kwietnia wpisem w serwisie Truth Social o treści: „Kanclerz Merz sądzi, że jest w porządku, aby Iran miał broń atomową. Nie wie o czym mówi!”. W rzeczywistości kanclerz Niemiec podkreślał jednak, że Iran nie może posiadać broni atomowej.

