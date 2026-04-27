Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 26 na 27 kwietnia:

Iran ma nową ofertę pokojową dla USA

Jak informuje serwis Axios, Iran, za pośrednictwem Pakistanu, przekazał nową ofertę pokojową Stanom Zjednoczonym. Przewiduje ona otwarcie cieśniny Ormuz (a więc również zniesienie jej blokady przez USA) oraz zakończenie wojny lub porozumienie o długim zawieszeniu broni i pozostawienie sprawy irańskiego programu nuklearnego do rozstrzygnięcia w późniejszym terminie.

Propozycja miałaby pomóc przełamać impas, jaki zapanował w negocjacjach pokojowych prowadzonych przez USA i Iran w związku z brakiem jednolitego stanowiska władz w Teheranie odnośnie amerykańskich żądań dotyczących zaprzestania wzbogacania uranu przez Iran i rezygnacji przez Teheran z posiadanych zasobów wzbogaconego uranu. Na razie nie wiadomo, jak na ofertę zareagują USA, ale Donald Trump w wywiadzie udzielonym 26 kwietnia Fox News sugerował, że chce utrzymać amerykańską blokadę cieśniny Ormuz. Stany Zjednoczone blokując możliwość eksportu ropy przez Iran, chcą zmusić Teheran do ustępstw w negocjacjach.

W weekend, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie doszło do drugiej rundy rozmów pokojowych USA–Iran w Islamabadzie. Do stolicy Pakistanu przybył wprawdzie szef MSZ Iranu, Abbas Araghczi, ale nie pojawili się tam amerykańscy negocjatorzy – Steve Witkoff i Jared Kushner. Trump odpowiedzialnością za to, że do rozmów nie doszło, obarczył Irańczyków. Jak mówił, stanowisko Teheranu w kwestii programu nuklearnego jest tak nieprzejednane, że 18-godzinny lot przedstawicieli USA do Islamabadu nie miał sensu. Trump powiedział też, że Iran może przekazywać swoje nowe propozycje telefonicznie.

Szef MSZ Iranu poleciał do Rosji

Tymczasem Abbas Araghczi wylądował w Petersburgu, gdzie – jak podaje agencja IRNA – ma spotkać się z Władimirem Putinem. W spotkaniu ma wziąć udział również szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow.

Rozmowy mają dotyczyć stanu negocjacji pokojowych między Iranem a USA – wynika z komunikatu strony irańskiej.

26 kwietnia rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził doniesienia rosyjskiej agencji Interfax o tym, że do spotkania Putina z Araghczim dojdzie. Z kolei irański ambasador w Rosji Kazem Dżalali powiedział agencji IRNA, że Iran i Rosja mają zbieżne stanowisko w sprawach regionalnych i międzynarodowych.

MSZ Iranu w oficjalnym komunikacie podało, że szef MSZ omówi z przedstawicielami „najwyższych rosyjskich władz” kwestię dwustronnych stosunków rosyjsko-irańskich, a także „rozwój wydarzeń w regionie i na arenie międzynarodowej”.

Rosyjskie drony atakowały Odessę

W nocy Odessa była po raz kolejny w ostatnich dniach celem ataku rosyjskich dronów. W ataku ucierpiały budynki mieszkalne, hotel, samochody. Rannych zostało co najmniej dziewięć osób – przekazał gubernator obwodu odeskiego Ołeh Kiper.

Szczątki strąconych dronów spadły w obrębie granic miasta, wywołując pożary – wynika z informacji przekazywanych przez ukraińskie władze.

Wcześniej ukraińskie Siły Powietrzne alarmowały, że w stronę miasta lecą rosyjskie drony. W Odessie ogłoszono alarm powietrzny, który obowiązywał ok. 1,5 godziny.

Kolejne trzęsienie ziemi w Japonii

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,1 lub 6,2 nawiedziło prefekturę Hokkaido, w północnej części Japonii. Epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się w odległości 18 km na zachód od miasteczka Sarabetsu, a hipocentrum – na głębokości 81 km – podaje amerykańska służba geologiczna USGS.

Tydzień wcześniej Japonię nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,7.

W Korei Północnej otwarto muzeum poświęcone pamięci północnokoreańskich żołnierzy poległych w obwodzie kurskim

Minister obrony Rosji Andriej Biełousow wziął udział w ceremonii otwarcia muzeum upamiętniającego żołnierzy z Korei Północnej, którzy polegli w walkach z Ukraińcami w obwodzie kurskim, gdzie wspierali rosyjską armię w odpieraniu ukraińskiej kontrofensywy. Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un zapewnił, że jego kraj nadal wspiera politykę Rosji. Kim i Biełousow mieli rozmawiać o wzmocnieniu więzi militarnych między oboma państwami – podaje północnokoreańska agencja KCNA.

Biełousow – jak podają z kolei rosyjskie agencje – zapowiedział długoterminową współpracę wojskową między Rosją i Koreą Północną oraz podpisanie planu takiej współpracy na lata 2027-2031.

Uroczystość otwarcia muzeum poświęconego północnokoreańskim żołnierzom poległym w obwodzie kurskim Foto: REUTERS

Otwierając muzeum poświęcone poległym w obwodzie kurskim północnokoreańskim żołnierzom, Kim Dzong Un mówił, że wraz z Rosjanami „zmietli oni agresorów”, co udaremniło, jak mówił, „hegemoniczne ambicje i militarne awanturnictwo USA i Zachodu”.

– Północnokoreański rząd będzie nadal w pełni popierał rosyjską politykę obrony suwerenności, integralności terytorialnej i interesów w zakresie bezpieczeństwa – zapewnił Kim Dzong Un.

W walkach w obwodzie kurskim mogło wziąć udział nawet 14 tysięcy żołnierzy z Korei Północnej. Ukraińcy szacują, że nawet ok. 6 tysięcy z nich zginęło lub zostało rannych w walkach.