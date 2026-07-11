„Detektywi nadal prowadzą liczne czynności wyjaśniające w ramach trwającego śledztwa i pozostajemy zdecydowani ustalić wszystkie okoliczności związane z tym zdarzeniem” – oświadczył zastępca szefa policji hrabstw Devon i Kornwalia, Matt Longman.

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Do zatrzymania obywatela Wielkiej Brytanii doszło w piątek w mieście Newton Abbot – położonym około 15 kilometrów od miejscowości Haytor, gdzie w czwartek znaleziono ciało 78-letniej Widdecombe. Longman oceniał w piątek, że na ówczesnym etapie nie było przesłanek, by zakładać, że zbrodnia miała podłoże polityczne lub terrorystyczne.

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Ann Widdecombe, konserwatywna posłanka z Maidstone, zwolenniczka Reform UK

Jako polityk Widdecombe dała się poznać jako zagorzała przeciwniczka Unii Europejskiej i aborcji. Przeszła na katolicyzm częściowo w geście niezgody na decyzję Kościoła Anglii, by wyświęcać kobiety. Sprzeciwiała się uchyleniu przepisów o zakazie promocji homoseksualizmu przez władze samorządowe z 1988 roku.

Widdecombe przez 23 lata zasiadała w Izbie Gmin jako konserwatywna posłanka z Maidstone. W rządzie Johna Majora była m.in. podsekretarzem stanu ds. więziennictwa. Z Izby Gmin odeszła w 2010 roku. W 2019 r. na krótko została europosłanką Brexit Party Nigela Farage'a. Jej mandat wygasł wraz z wyjściem Zjednoczonego Królestwa z UE nieco ponad pół roku później. Widdecombe wspierała potem Reform UK, następczynię Brexit Party. Odpowiadała wtedy za sprawy związane z migracją.

Ann Widdecombe pojawiała się w popularnych programach telewizyjnych „Strictly Come Dancing" oraz celebryckiej wersji Big Brothera.

Policja przed domem Ann Widdecombe w Haytor (hrabstwo Devon), w którym odnaleziono ciało wieloletniej deputowanej do Izby Gmin Foto: REUTERS/Jack Taylor

Zabójstwa polityczne w Wielkiej Brytanii

W ostatnich latach w Wielkiej Brytanii doszło do dwóch głośnych morderstw osób związanych z polityką. Laburzystka Jo Cox straciła życie w 2016 roku w wyniku ataku skrajnego prawicowca, a konserwatysta David Amess został zamordowany przez islamistę w 2021 roku.

Na doniesienia o zabójstwie Widdecombe zareagował premier Keir Starmer mówiąc, że „przez wiele lat była wybitną polityczką i miała na koncie wiele osiągnięć”. Wzywał do przejścia ponad wszelkie różnice polityczne i skupieniu się na zatrzymaniu zabójcy polityk.

Z kolei szefowa Partii Konserwatywnej Kemi Badenoch powiedziała, że Widdecombe „nigdy nie bała się mówić tego, co myśli, i twardo walczyła o to, w co wierzyła”.