Gala MMA przy Białym Domu odbyła się w dniu 80. urodzin Donalda Trumpa
Ośmiu mężczyzn zostało 9 lipca formalnie oskarżonych o udział w spisku mającym na celu przeprowadzenie ataku na galę mieszanych sztuk walki, która odbyła się w czerwcu przy Białym Domu.
Gala UFC Freedom 250 odbyła się z okazji 250. rocznicy powstania USA, w 80. urodziny prezydenta oraz w Dniu Flagi. Widowisko na terenie Białego Domu oglądało ponad 4 tys. gości. Na gali obecny był prezydent RP Karol Nawrocki. Na widowni byli też członkowie rodziny Trumpa, w tym pierwsza dama Melania, politycy, lobbyści, przedstawiciele biznesu i gigantów technologicznych. Dużą część widzów stanowili wojskowi. Dodatkowo ok. 85 tys. oglądało walki w pobliskim parku Ellipse.
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Prokuratura federalna Południowego Okręgu Ohio poinformowała, że wszystkim ośmiu osobom zarzucono udział w dwóch spiskach: jednym mającym na celu udzielenie wsparcia materialnego terrorystom oraz drugim, którego celem było dokonanie zabójstwa na terenie należącym do rządu federalnego oraz zamordowanie przedstawiciela władz.
Z aktu oskarżenia wynika, że przygotowania do zamachu rozpoczęły się w maju. Wówczas grupa zaczęła gromadzić pieniądze, broń palną, amunicję, kamizelki kuloodporne, materiały wybuchowe, drony i inne wyposażenie.
Śledczy ustalili, że plan zakładał przeprowadzenie ataku dronami, co miałoby wywołać panikę i skłonić uczestników do ucieczki w przeciwnym kierunku. Tam mieli czekać pozostali uczestnicy spisku, wyposażeni w karabiny snajperskie oraz inną broń, gotowi otworzyć ogień do uciekających osób.
10 czerwca, na cztery dni przed wydarzeniem, organy ścigania uzyskały informacje o możliwym zagrożeniu dla gali.
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