Z sondażu wynika, że dobrze rząd Donalda Tuska ocenia mniej niż co trzeci ankietowany – pozytywną ocenę pracy rządu wyraziło 30,1 proc. badanych, o 0,7 punktu procentowego więcej, niż w badaniu z 16–27 kwietnia (najnowszy sondaż przeprowadzono w dniach 28 kwietnia–11 maja).

Oba sondaże przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 1 000 osób. Nowy sondaż przeprowadzono w czasie, gdy rząd m.in. podpisał umowę z Komisją Europejską na środki z europejskiego programu SAFE.

Sondaż: Odsetek oceniających rząd Donalda Tuska negatywnie spadł o ponad 5 punktów procentowych

Z kolei liczba oceniających rząd negatywnie zmniejszyła się o 5,3 pkt. proc., do poziomu 45,8 proc.

24,1 proc. ankietowanych nie ocenia rządu ani dobrze, ani źle. W poprzednim badaniu odsetek takich osób był o 4,6 punktu proc. wyższy.

Wyniki badania OGB są podobne do wyników badania CBOS z 7–17 maja. W tym badaniu, w którym pytano o poparcie dla rządu (a więc jego treść była nieco inna) 33 proc. respondentów zadeklarowało, że popiera rząd Tuska, a 42 proc. zadeklarowało się jako jego przeciwnicy. Obojętność wobec rządu deklaruje 21 proc. badanych, a 4 proc. respondentów nie potrafi określić swojego stosunku do rządu.

Sondaż CBOS: Karol Nawrocki zyskuje, parlament traci

Dzień wcześniej CBOS opublikował wyniki badania, w którym sprawdzono, jak Polacy oceniają pracę prezydenta Karola Nawrockiego i parlamentu (badanie przeprowadzone w dniach 7–17 maja). Z badania wynika, że prezydenta ocenia pozytywnie 46 proc. badanych (wzrost o 1 punkt procentowy w stosunku do badania sprzed miesiąca). Źle pracę prezydenta ocenia 42 proc. respondentów (spadek o 2 pkt proc.).

Pracę Sejmu pozytywnie ocenia 33 proc. respondentów (spadek o 4 punkty procentowe), a negatywnie – 49 proc. (wzrost o 1 punkt procentowy). Z kolei pracę Senatu pozytywnie ocenia 37 proc. Polaków (spadek o 1 punkt procentowy), a negatywnie – 38 proc. (wzrost o 2 punkty procentowe).