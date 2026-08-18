Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw przygotowany w Ministerstwie Infrastruktury.

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Z założeń wynika, że projekt nowelizacji ustawy zakłada znaczące rozszerzenie uprawnień Straży Ochrony Kolei (SOK), co ma służyć wzmocnieniu bezpieczeństwa antyterrorystycznego oraz przeciwdziałaniu aktom dywersji. Zmiany mają dostosować funkcjonowanie formacji do współczesnych zagrożeń, w tym zagrożeń dla infrastruktury krytycznej. Jednym z kluczowych rozwiązań ma być przyznanie funkcjonariuszom SOK prawa do prewencyjnego sprawdzania osób oraz ich bagażu podczas interwencji. Ma to umożliwić przeciwdziałanie niepożądanej ingerencji o charakterze terrorystycznym na terenie infrastruktury krytycznej.

Jednym z kluczowych rozwiązań ma być przyznanie funkcjonariuszom SOK prawa do prewencyjnego sprawdzania osób oraz ich bagażu podczas interwencji. Ma to umożliwić przeciwdziałanie niepożądanej ingerencji o charakterze terrorystycznym na terenie infrastruktury krytycznej.

Projekt przewiduje także szersze wykorzystanie nowoczesnych technologii. SOK ma korzystać z systemów monitoringu wizyjnego, bezzałogowych statków powietrznych oraz kamer nasobnych. Funkcjonariusze mają również otrzymać uprawnienia do niszczenia, unieruchamiania lub przejmowania kontroli nad obcymi dronami, jeżeli mogą one stwarzać zagrożenie.

Strażnicy będą mogli używać siatek i miotaczy substancji obezwładniających

Rozszerzony ma zostać katalog środków przymusu bezpośredniego dostępnych funkcjonariuszom. Ma on zostać uzupełniony m.in. o siatki obezwładniające oraz plecakowe miotacze substancji obezwładniających. Projekt przewiduje również możliwość użycia broni palnej w celu neutralizacji przedmiotów stwarzających niebezpieczeństwo wybuchu oraz w sytuacjach bezpośredniego zamachu na nienaruszalność granicy państwowej przy użyciu pojazdu lub broni.

Nowe przepisy mają zacieśnić współpracę SOK z innymi służbami. Wprowadzony ma zostać obowiązek współdziałania z Siłami Zbrojnymi RP, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbą Ochrony Państwa oraz jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Ma to ułatwić koordynację działań w przypadku nagłych zagrożeń.

Projekt zakłada także objęcie obowiązkową ochroną przez SOK obiektów i urządzeń ważnych dla obronności oraz bezpieczeństwa państwa, zlokalizowanych na obszarze kolejowym. Ochrona ta ma być sprawowana pod nadzorem Komendanta Głównego Policji.

Funkcjonariusze SOK będą mogli również kontynuować działania poza obszarem kolejowym, w tym pościg, jeżeli zaniechanie takich czynności mogłoby zagrozić bezpieczeństwu transportu lub podróżnych.

Całość projektowanych zmian ma wzmocnić ochronę infrastruktury kolejowej i krytycznej, zwiększyć możliwości reagowania SOK na zagrożenia oraz odciążyć policję w zakresie zadań związanych z bezpieczeństwem transportu kolejowego.