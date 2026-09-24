Polish Military Radar, który śledził trasę maszyny, zarejestrował, że samolot leciał nad terytorium Polski kierując się w stronę litewskiej przestrzeni powietrznej. Boeing leciał nad przesmykiem suwalskim, nad Litwą zatoczył pętlę i rozpoczął drogę powrotną do bazy we Francji.

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To była kolejna wizyta samolotu wczesnego ostrzegania i dozoru przestrzeni powietrznej, nazywanego „oczami i uszami NATO”. Przed kilkoma dniami, w środę 16 września nad Polską operowały AWACS NATO i brytyjski Rivet Joint.

Jak zauważył portal Defence24, obecność tych maszyn w polskiej przestrzeni nie należy do rzadkości, ale ich jednoczesna obecność na polskim niebie mogła być związana z zaostrzającymi się stosunkami NATO z Federacją Rosyjską.