To właśnie podczas inauguracji w Leuven, Henna Virkkunen, wiceprzewodnicząca KE ds. suwerenności technologicznej, zapowiedziała, że Chips Act 2.0 nadchodzi. – Rozwiązanie kwestii odporności łańcucha dostaw będzie jednym z priorytetów – przekonywała, dodając, że kluczowe jest zasypanie przepaści między „lab to fab” (od laboratorium do fabryki).

Wtórował jej Luc Van den Hove, dyrektor generalny IMEC, twierdząc, iż „Europa musi ugruntować swoje atuty” i wzmocnić się, „łącząc doskonałości, zamiast konkurować ze sobą”.

Polska w łańcuchu dostaw

Ważnym ogniwem w budowie europejskiego rynku chipów ma szansę stać się Polska. Jak wynika z ubiegłorocznych badań przeprowadzonych przez K+Research, ponad połowa respondentów uważa, że nasz kraj jest obecnie atrakcyjnym miejscem dla dużych zagranicznych inwestorów high-tech, a jako branże, na których rozwój należy postawić najmocniej, ankietowani wskazali – obok cyberbezpieczeństwa i AI – właśnie chipy. Ów potencjał potwierdza także raport firmy doradczej Kearney, gdzie nasz kraj zajmuje pierwsze miejsce w Europie i piąte na świecie pod względem atrakcyjności inwestycji w produkcję półprzewodników typu back-end (kluczowych dla współczesnej elektroniki i rozwoju sztucznej inteligencji). Podobnie uważa Paweł Ozimek, dyrektor zarządzający Trumpf Huettinger w Polsce, który wskazuje, iż dysponujemy potencjałem „opierającym się przede wszystkim na licznej grupie wykwalifikowanych inżynierów i programistów napędzających rozwój nowoczesnych technologii”.

Ponad 70 proc. badanych przez K+Research uważa, że dysponujemy odpowiednią liczbą takich specjalistów gotowych do pracy w sektorze półprzewodników. – Mamy 50 tys. firm tworzących oprogramowanie. Mamy potencjał w postaci programistów. Ale to za mało, żeby zaistnieć na rynku – zauważa Michał Jaros, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Impuls miał dać amerykański Intel – ten jednak, po hucznych zapowiedziach, uginając się pod ciężarem własnych problemów finansowych, wycofał się z budowy zakładu w Miękini pod Wrocławiem (inwestycja szacowana na ok. 20 mld zł miała stworzyć 2 tys. miejsc pracy). Po tym ciosie trzeba się podnieść, bo – jak podkreśla Jaros – półprzewodniki są niezbędne dla gospodarki.

– To element kluczowy dla budowania bezpieczeństwa i odporności państwa. Produkcja półprzewodników w Polsce jest racją stanu – przekonuje.