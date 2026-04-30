Choć przewaga KO nad PiS wynosi ponad 7 punktów procentowych, nie przekłada się ona na stabilną większość parlamentarną. Kluczowy problem polega na tym, że potencjalni koalicjanci obecnego rządu nie przekraczają progu wyborczego.

Sondaż: Lewica rośnie, mniejsi partnerzy KO poza Sejmem

Na trzecim miejscu plasuje się Konfederacja z wynikiem 12,6 proc., mimo spadku o 1,6 punktu procentowego. Tuż za nią znajduje się Lewica, która z poparciem 8,5 proc. (wzrost o 0,5 pkt. proc.) notuje najwyższy wynik od miesięcy.

Do Sejmu weszłaby również Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 6,8 proc., mimo spadków w ostatnich tygodniach. Poza parlamentem znalazłyby się PSL (4,6 proc.), Partia Razem (3,8 proc.) oraz Polska 2050 (1,1 proc.).

Symulacja podziału mandatów, oparta na kalkulatorze prof. Jarosława Flisa, pokazuje bardzo napięty układ sił. Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 192 mandaty, PiS na 143, Konfederacja na 64, Lewica na 36, a Konfederacja Korony Polskiej na 25.

W takim scenariuszu KO i Lewica razem dysponowałyby 228 mandatami – o trzy mniej niż wymagane do samodzielnej większości. Równocześnie sondaż wskazuje na realną możliwość powstania koalicji prawicowej. PiS, Konfederacja oraz Konfederacja Korony Polskiej mogłyby liczyć łącznie na 232 mandaty – minimalną, ale wystarczającą większość do przejęcia władzy.

Co pokazują sondaże od początku 2026 roku?

Analiza siedmiu ostatnich sondaży United Surveys od końca stycznia wskazuje na dużą stabilność dwóch największych ugrupowań. KO utrzymuje się w przedziale 30,5–32,6 proc., a PiS w granicach 22,7–25 proc., z lekką tendencją wzrostową.

Znacznie więcej dzieje się wśród mniejszych partii. Lewica wyraźnie zyskuje – od 6,6 proc. w styczniu do 8,5 proc. obecnie. Konfederacja notuje wahania, ale utrzymuje trend lekko wzrostowy.

Najwięcej traci Konfederacja Korony Polskiej, która od lutowego szczytu na poziomie 9,9 proc. systematycznie traci poparcie. Jeszcze wyraźniejszy regres dotyczy Polski 2050, która praktycznie zniknęła z politycznej mapy.

Sondaż partyjny United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 24-26 kwietnia 2026 r., metodą CATI & CAWI, na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.