Prokurator krajowy poinformował w piątek w TVN24, że Grzegorz Braun usłyszał w czwartek w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie „zarzuty czterech przestępstw”, do których – jak dodał – nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień.

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Flagi LGBT i UE oraz akcja „Żonkile”. Prokuratura z zarzutami wobec Grzegorza Brauna

Zapytany o jakie przestępstwa chodzi, Korneluk przekazał, że są to przestępstwa dotyczące zdarzeń z wiosny 2025 r. – Dotyczące kradzieży flagi Ukrainy z Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej, kradzieży też flagi Unii Europejskiej, zniszczenia wystawy poświęconej LGBT w Sejmie, a także pomówienia Muzeum Żydów Polskich za słowa związane z żonkilami – wyjaśnił.

Przedstawienie zarzutów europosłowi było możliwe po tym, jak pod koniec marca Parlament Europejski opowiedział się za wnioskiem o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi za te konkretne sprawy. Wniosek ten do PE skierowała w lipcu 2025 r. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga.

Sprawy, w których polityk usłyszał zarzuty dotyczą kradzieży flagi Ukrainy z Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej z kwietnia 2025 r. oraz kradzieży flagi UE z holu Ministerstwa Przemysłu w Katowicach z maja tego samego roku. Kolejna to sprawa z kwietnia ub.r., kiedy Braun pomówił organizatorów akcji społecznej „Żonkile”, w czasie jednej z transmitowanych debat prezydenckich. Polityk nazwał żółty żonkil – symbol akcji społeczno-edukacyjnej organizowanej corocznie przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin – „znakiem hańby”.

Ostatnia kwestia dotyczy zdarzenia z czerwca 2025 r., kiedy europoseł zniszczył w holu głównym Sejmu wystawę poświęconą społeczności LGBT+. Po zniszczeniu wystawy zakazano Braunowi wstępu i wjazdu na teren polskiego Sejmu. Podstawą tego zarządzenia był sejmowy regulamin, który wskazuje, że „nie zezwala się na wejście i wjazd na tereny oraz wejście do budynków osobom, które swoim zachowaniem lub wyglądem naruszają powagę Sejmu lub Senatu”. Obecny marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że podtrzyma decyzję o niewpuszczaniu Brauna do Sejmu.

PE dotychczas kilka razy głosował za uchyleniem immunitetu Braunowi. Każdorazowo następuje to bowiem w odniesieniu do konkretnej sprawy. Ostatnio – pod koniec kwietnia 2026 roku – PE uchylił mu immunitet w sprawie blokowania drogi dojazdowej w Jedwabnem 10 lipca 2025 r. podczas obchodów 84. rocznicy masakry ludności żydowskiej. W tym roku Żurek informował też m.in. o podpisaniu wniosku o uchylenie Braunowi immunitetu w związku z – jak wskazywał – zaprzeczaniem przez niego zbrodniom nazistowskim.

Natomiast od grudnia zeszłego roku przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Pragi Południe toczy się proces Brauna, w którym europoseł jest oskarżony m.in. w sprawach zgaszenia gaśnicą świec chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 r. oraz zajść w budynku Narodowego Instytutu Kardiologii w 2022 r., gdy w czasie pandemii Braun wszedł do szpitala z grupą osób – żadna z nich nie miała maseczek – a następnie wtargnął na spotkanie dyrekcji placówki i miał zaatakować jej dyrektora, dr. Łukasza Szumowskiego.