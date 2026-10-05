Glejak wielopostaciowy jest wyjątkowo trudnym do leczenia nowotworem, ponieważ szybko się rozwija i charakteryzuje się tzw. wzrostem rozlanym. Oznacza to, że jego komórki wnikają i rozrastają się bezpośrednio w zdrową tkankę mózgu, co bardzo utrudnia jego wycięcie. Nawet po operacji, radioterapii i chemioterapii choroba często powraca.

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Czy witamina B3 może pomóc w walce z nowotworem?

Naukowcy z Calgary przeprowadzili niewielkie badanie na grupie 24 pacjentów chorujących na ten rodzaj nowotworu. Chcieli sprawdzić, czy włączenie do standardowej terapii wysokich dawek witaminy B3 (niacyny) może poprawić jej efekty. Pomysł wykorzystania tej witaminy wynika ze sposobu, w jaki guz oddziałuje na komórki odpornościowe. Glejak wielopostaciowy zakłóca działanie układu immunologicznego, osłabiając właśnie te komórki, które mogłyby pomagać w zwalczaniu nowotworu.

Według badaczy niacyna może przywrócić sprawność części tych komórek i pomóc im niszczyć komórki guza. Wcześniejsze eksperymenty na myszach wykazały, że zastosowanie niacyny wydłużyło przeżycie zwierząt, co zachęciło zespół do rozpoczęcia badań u ludzi.

Wstępne wyniki badań są obiecujące

W przeprowadzonym badaniu uczestnicy otrzymywali niacynę o kontrolowanym uwalnianiu razem z chemioterapią i radioterapią. Jednym z celów badania było ustalenie najwyższej bezpiecznej dawki oraz ocena, czy takie połączenie wydłuża czas życia bez postępu choroby.

Badanie objęło 24 pacjentów. Po upływie 6 miesięcy u 82 proc. z nich nie odnotowano progresji nowotworu. Według naukowców oznacza to wzrost o 28 proc. w porównaniu z wcześniejszymi badaniami. Badacze uznają ten wynik za obiecujący, ale podkreślają, że obserwacje mają wstępny charakter, a grupa była niewielka. Docelowo badanie ma objąć 48 osób. Końcową analizę zaplanowano na koniec 2026 r. lub początek 2027 r. Naukowcy przestrzegają jednocześnie przed samodzielnym przyjmowaniem wysokich dawek niacyny, ponieważ mogą one działać toksycznie.