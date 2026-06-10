Muzeum Auschwitz-Birkenau pozwało Brauna po tym, jak w lipcu 2025 roku w radiowym wywiadzie zanegował on istnienie komór gazowych w Auschwitz i podważał wiarygodność Muzeum.

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Grzegorz Braun kontra Muzeum Auschwitz. Jest postanowienie ws. negowania istnienia komór gazowych

Na mocy prawomocnego postanowienia Braun otrzymał zakaz publicznego rozpowszechniania ustnie i pisemnie informacji godzących w dobre imię i wizerunek Muzeum. Sąd wskazał, że chodzi o sformułowania, że „Muzeum Auschwitz-Birkenau posługuje się przekazem pseudohistorycznym”, „przekaz tego Muzeum nie spełnia kryteriów warsztatu historyczno-naukowego”, a także że „badania w Auschwitz-Birkenau komór gazowych są uniemożliwiane przez samo Muzeum Auschwitz-Birkenau”. Zakaz ten obowiązuje do 11 grudnia br.

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Polityk ma także opublikować wpis na swoim profilu informujący o postanowieniu sądu.

Pierwsze postanowienie w tej sprawie wydał 11 grudnia ub.r. krakowski sąd okręgowy. Wówczas w całości uwzględniono wniosek Muzeum – sąd zakazał europosłowi rozpowszechniania nieprawdziwych twierdzeń, nakazał publikację wpisu informującego o postanowieniu sądowym na swoim profilu, a także nakazał usunięcie wpisów odnoszących się do radiowej wypowiedzi. Nałożył też grzywny za ewentualne niewypełnienie postanowienia. Zażalenie na decyzję sądu złożył Grzegorz Braun.

Sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego, który 3 czerwca zmienił treść postanowienia. Wyeliminował zapisy nakazujące usunięcie wpisów i nakładające ewentualne grzywny. Częściowo zmienił treść zakazu obejmującego twierdzenia godzące w dobre imię Muzeum oraz treść komunikatu, który ma zostać opublikowany na profilu polityka.

„Rozpoznając zażalenie pozwanego, Sąd Apelacyjny częściowo uwzględnił zarzuty zawarte w zażaleniu pozwanego co do potrzeby i zakresu udzielonego zabezpieczenia, ograniczając jego zakres do tych roszczeń strony powodowej, które na tym etapie tego postępowania można uznać za uprawdopodobnione i pozostające w związku przedmiotem sprawy” – przekazał w środę rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Krakowie ds. cywilnych SSA Robert Jurga. Dodał, że dalsze informacje będą przedstawione dopiero po sporządzeniu pisemnego uzasadnienia.

Grzegorz Braun: „Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake”

Braun powiedział w wywiadzie w lipcu ub. r., że „mord rytualny to fakt, a, dajmy na to, Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake”. Dopytywany przez dziennikarza, stwierdził, że „Przekaz pseudohistoryczny, który Muzeum Auschwitz-Birkenau oferuje, jest materiałem, który nie spełnia kryteriów warsztatu historyczno-naukowego we wszystkich szczegółach”. Dodał, że „badania komór gazowych są uniemożliwiane przez samo Muzeum Auschwitz-Birkenau”. Po tej wypowiedzi dziennikarz przerwał wywiad.

Dyrektor Muzeum Auschwitz w oświadczeniu nazwał wówczas słowa Brauna „skandalicznymi i zakłamanymi”. Oświadczył, że słowa europosła Grzegorza Brauna, w których zaprzeczył istnieniu komór gazowych w Auschwitz, to nie tylko akt ściganego przez prawo negacjonizmu, ale też znieważenia pamięci ofiar. Zdaniem dyrektora Muzeum, wypowiedź polityka to „jawne zanegowanie prawdy historycznej i wprowadzenie do debaty publicznej manipulacji opartej na antysemityzmie, fałszu i nienawiści”.

Czynności wyjaśniające w związku z kwestionowaniem zbrodni nazistowskich w KL Auschwitz przez Grzegorza Brauna wszczęła warszawska prokuratura.