„Każdego dnia Rosja zamiast pokoju wybiera eskalację. Jesteśmy bardzo wdzięczni Polsce za to, że w tak trudnym czasie otrzymujemy niezbędną pomoc. Dziś rozmawiałem z premierem Donaldem Tuskiem i osobiście podziękowałem mu za solidarność i wsparcie” – napisał Zełenski w serwisach społecznościowych.

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Zełenski o rozmowach Ukrainy, USA i Rosji

Prezydent przekazał, że poinformował szefa polskiego rządu o przygotowaniach do możliwych spotkań trójstronnych na szczeblu technicznym między Ukrainą, USA i Rosją.

„Z naszej strony nie ma żadnych przeszkód, ale ważne jest, aby strona amerykańska przygotowała się ze swojej strony i zapewniła gotowość Rosji” – zaznaczył.

Prezydent Ukrainy powiadomił, że w trakcie rozmowy omówiono też przygotowanie sieci energetycznej do zimy oraz „inne delikatne kwestie”.

„Nie wszystko można szczegółowo omówić przez telefon – umówiliśmy się na osobiste spotkanie w najbliższym czasie. Jestem wdzięczny Donaldowi i Polsce za wsparcie. Tylko wspólną siłą wszystkich w Europie można zatrzymać Rosję i nie pozwolić, by ta chora wojna rozprzestrzeniła się dalej” – oświadczył Zełenski.

W niedzielę prezydent Ukrainy poinformował, że trwają prace nad tym, aby ukraińskie samoloty F-16 wykorzystywały na dobę 5–6 tys. pocisków kalibru 20 mm.

– Wczoraj kontaktowaliśmy się (w tej sprawie) ze stroną polską, z premierem. Jutro będziemy również rozmawiać z Donaldem (Tuskiem), z (prezydentem Francji) Emmanuelem (Macronem) – mówił Zełenski.