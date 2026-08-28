Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północno-wschodnia, środkowa oraz częściowo południowa Europa znajdują się pod wpływem wyżu z centrum nad północną Ukrainą, który odsuwa się w kierunku wschodnim. Również nad Półwyspem Iberyjskim zalega klin wyżu azorskiego. Natomiast południowo-wschodnia część naszego kontynentu, a także zachód Europy są pod wpływem niżów. Układ niskiego ciśnienia znad zachodniej Europy jest bardzo rozległy, a jeden z jego ośrodków znajdzie się nad Morzem Północnym. Zatoka z frontami atmosferycznymi związana z tym niżem stopniowo od zachodu wkracza nad obszar Polski i przemieszcza się na wschód. Wschód i centrum naszego kraju pozostają w ciepłej polarno-morskiej masie powietrza, nad zachodnią Polskę zaczęło napływać powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

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Pogoda w piątek. Wróci upał

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie miejscami wzrastające do dużego, i tam, po południu lub wieczorem, przelotne opady deszczu i możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów miejscami około 10 mm.

Temperatura maksymalna od około 23 st. C na krańcach północnych, około 26 st. C w centrum do 31 st. C lokalnie na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, nad morzem w porywach do 55 km/h, a na Przedgórzu Sudeckim do 75 km/h, południowo-wschodni i południowy. W Karpatach porywy wiatru do 55 km/h, w Sudetach do 85 km/h. W czasie możliwych burz, porywy wiatru mogą osiągać około 70 km/h.

W nocy we wschodniej połowie kraju pogodnie i bez opadów, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i postępującymi od zachodu i południowego zachodu opadami deszczu oraz burzami. Prognozowana wysokość opadu od 15 mm do 35 mm.

Temperatura minimalna od 12 st. C do 15 st. C na wschodzie do 17 st. C do 19 st. C na zachodzie i lokalnie na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, w rejonach podgórskich Podkarpacia i Małopolski przejściowo dość silny i w porywach do 70 km/h, z kierunków południowych, a na zachodzie kraju przejściowo z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h.

Sobota z ochłodzeniem oraz deszczem i burzami

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, gdzieniegdzie rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 15 mm do 35 mm.

Temperatura maksymalna od 18 st. C do 23 st. C, cieplej na południu oraz miejscami na zachodzie kraju, około 25 st. C. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny, w porywach do 55 km/h, a w rejonach podgórskich Podkarpacia i Małopolski początkowo możliwe porywy do 70 km/h, na wschodzie z kierunków południowych, na pozostałym obszarze kraju z zachodnich. W Sudetach porywy wiatru do 65 km/h, w Karpatach do 85 km/h. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h.

Prognoza pogody dla Warszawy

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia. W Warszawie w piątek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie małe, stopniowo od zachodu województwa wzrastające do umiarkowanego, nad ranem miejscami dużego. Temperatura minimalna 16 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu, po południu możliwe burze. Prognozowana suma opadów do 30 mm. Temperatura maksymalna 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy, skręcający na zachodni i północno-zachodni. W czasie burz możliwe porywy do 75 km/h.